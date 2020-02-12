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Открытие. В морской пучине нашли микроскопические "Звезды смерти"

Открытие. В морской пучине нашли микроскопические "Звезды смерти" - Фото
Красной точкой обозначено место, где обнаружен микроб
12.02.2020, 08:56

Ученые показали: жизнь есть даже в холоде при экстремально высоких давлениях. Найденные у Японии микробы питаются лишь за счет нефти и морской воды.

Изучающие так называемый "легковоспламеняющийся лед" ученые открыли в глубинах Японского моря неизвестные науке микроскопические домики существ и их обитателей, которые прекрасно себя чувствуют в условиях, губительных для большинства других видов. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Абердина, полное исследование доступно в журнале Scientific Reports.

Колонии нашли в пузырьках нефти и воды в мерзлых пластах метангидрата. Ученые заметили порошкообразное вещество, когда плавили кусок "льда" и изучили его под микроскопом. Выяснилось - порошок состоит из сферических структур с темными сердцевинами. Чтобы придать резонанса открытию, этот вид микробных колоний назвали "Звездами смерти".

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Далее исследователи выяснили, что микробы расщепляли нефть ради получения энергии для жизнедеятельности.

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Давно известно, что метан в метангидрате образуют микробы, разлагающие органику на морском дне. Но ученые не ожидали увидеть, что они продолжают расти и производить эти сфероиды, находясь в холодных и темных пузырьках соленой воды и нефти. Таким образом, микробы создают свои крошечные атмосферы и экосистемы.

Метангидрат - соединение метана с водой, устойчивое при низких температурах и повышенных давлениях. Область их существования - морское дно и многолетние мерзлые породы. Внешне напоминают спрессованный снег, могут гореть, легко распадаются на воду и газ при повышении температуры. Самый распространенный в природе газовый гидрат, запасы оцениваются в 1016 кг, что на два порядка превышает мировые запасы нефти. Японцы (и не только) изучают возможность использовать вещество как источник энергии, более экологичный, чем традиционные ископаемые виды топлива.

Формы жизни настолько разнообразны, пишут исследователи, что вполне реально существование организмов на других планетах - даже в жутких для нашего воображения условиях.

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наука япония открытие биология
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