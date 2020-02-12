Открытие. В морской пучине нашли микроскопические "Звезды смерти"

Изучающие так называемый "легковоспламеняющийся лед" ученые открыли в глубинах Японского моря неизвестные науке микроскопические домики существ и их обитателей, которые прекрасно себя чувствуют в условиях, губительных для большинства других видов. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Абердина, полное исследование доступно в журнале Scientific Reports.
Колонии нашли в пузырьках нефти и воды в мерзлых пластах метангидрата. Ученые заметили порошкообразное вещество, когда плавили кусок "льда" и изучили его под микроскопом. Выяснилось - порошок состоит из сферических структур с темными сердцевинами. Чтобы придать резонанса открытию, этот вид микробных колоний назвали "Звездами смерти".
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Далее исследователи выяснили, что микробы расщепляли нефть ради получения энергии для жизнедеятельности.
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Давно известно, что метан в метангидрате образуют микробы, разлагающие органику на морском дне. Но ученые не ожидали увидеть, что они продолжают расти и производить эти сфероиды, находясь в холодных и темных пузырьках соленой воды и нефти. Таким образом, микробы создают свои крошечные атмосферы и экосистемы.
Формы жизни настолько разнообразны, пишут исследователи, что вполне реально существование организмов на других планетах - даже в жутких для нашего воображения условиях.