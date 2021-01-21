Студия Nanographics показала в 3D, как выглядят настоящие (мгновенно замороженные) частицы коронавируса. До сих пор были доступны только компьютерные 3D-модели вирионов SARS-CoV-2, трехмерные снимки невысокого разрешения или двухмерные фото.

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Основной для визуализации стали снимки, которые сделали в Университете Цинхуа (Пекин) при помощи криоэлектронной томографии. Затем в Научно-технологическом университете им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии поработали над "шумными" изображениями: их оптимизированные варианты передали студии, где вирионы и их структуру окрасили в ложные цвета – для лучшего визуального восприятия.

Для объектов такого крошечного размера, как вирусы, цвета не существуют в том смысле, в каком мы знакомы с ними. Трехмерные изображения вируса были получены не с помощью фотонов видимого света (которые придают вещам их цвет), а с помощью электронов, которые не связаны с каким-либо цветом, видимым для человека.

Компьютерная модель вируса и его структура:

"Теперь мы впервые можем показать вам настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией", – пишут в Nanographics.

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С помощью интерактивного просмотра 360° можно сравнить исходные данные крио-ET (слева) и финальную визуализацию (справа). Можно вращать вирион, чтобы рассмотреть его с разных сторон, и двигать разделяющую линию:

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Евгений Пилипенко

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