Где после укола AstraZeneca находится аденовирус, и сколько: исследование на людях и мышах

Спустя неделю после укола вакциной Oxford-AstraZeneca ДНК аденовируса, который используется в биопрепарате как транспорт (вектор) для кусочков генома коронавируса, уже не обнаруживается в образцах плазмы привитого. Исследование на эту тему провели немецкие ученые, его препринт доступен на bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Каждая доза вакцины содержит не менее 2,5×108 инфекционных единиц (PFU) аденовируса шимпанзе.

Авторы по методу ПЦР определили число копий вектора в сыворотке девяти человек через сутки, трое суток и неделю после вакцинации. Также они проверили содержание аденовируса в различных тканях мышей через полчаса после инъекции.

Читайте также: Ученые узнали количество и вес коронавирусных частиц в больном – и в мире. Это впечатляет

Как через 24, так и через 72 часа после прививки копии вектора были обнаружены во всех человеческих образцах. Интересно, что у шести из девяти человек среднее количество копий было более чем в два раза выше через 72 ч по сравнению с 24 ч.

ДНК аденовируса не определялась высокочувствительными тестами ни в одном из образцов через 168 ч (неделю) после вакцинации.

Верхний график – содержание вектора в человеческой плазме девяти человек на 1-й и 3-й день, нижний – концентрация его копий в разных тканях мышей спустя полчаса после укола:

Недавнее исследование в Британии показало, что более 95% вакцинированных одной дозой Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech вырабатывают антитела к SARS-CoV-2, и эта цифра возрастает почти до 100% после второй дозы.

Недавно Израиль сообщил о связи вакцины Pfizer с редкими случаями миокардита у молодых мужчин.

Канада советует комбинировать вакцины: после AstraZeneca колоть Pfizer или Modernа.

Как доза Pfizer и AstraZenecа защищает от "индийского" штамма коронавируса.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.