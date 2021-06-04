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Где после укола AstraZeneca находится аденовирус, и сколько: исследование на людях и мышах

04.06.2021, 11:49
Где после укола AstraZeneca находится аденовирус, и сколько: исследование на людях и мышах - Фото
Аденовирусный вектор Oxford-AstraZeneca (скриншот из видеозаписи)

Спустя неделю после укола вакциной Oxford-AstraZeneca ДНК аденовируса, который используется в биопрепарате как транспорт (вектор) для кусочков генома коронавируса, уже не обнаруживается в образцах плазмы привитого. Исследование на эту тему провели немецкие ученые, его препринт доступен на bioRxiv.

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Каждая доза вакцины содержит не менее 2,5×108 инфекционных единиц (PFU) аденовируса шимпанзе.

Авторы по методу ПЦР определили число копий вектора в сыворотке девяти человек через сутки, трое суток и неделю после вакцинации. Также они проверили содержание аденовируса в различных тканях мышей через полчаса после инъекции.

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Как через 24, так и через 72 часа после прививки копии вектора были обнаружены во всех человеческих образцах. Интересно, что у шести из девяти человек среднее количество копий было более чем в два раза выше через 72 ч по сравнению с 24 ч.

ДНК аденовируса не определялась высокочувствительными тестами ни в одном из образцов через 168 ч (неделю) после вакцинации.

Верхний график – содержание вектора в человеческой плазме девяти человек на 1-й и 3-й день, нижний – концентрация его копий в разных тканях мышей спустя полчаса после укола:

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Недавнее исследование в Британии показало, что более 95% вакцинированных одной дозой Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech вырабатывают антитела к SARS-CoV-2, и эта цифра возрастает почти до 100% после второй дозы.

Евгений Пилипенко
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