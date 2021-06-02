Две недели после второй дозы. В МОЗ рассказали, кто полностью вакцинирован от коронавируса

Человек считается полностью вакцинированным от коронавируса, если прошло две недели после второй прививки. Это разъяснила в Facebook пресс-служба Минздрава.

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"В целом человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после получения второй дозы вакцины", – написали в ведомстве.

В МОЗ добавили, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и не считается полностью иммунизированным, если:

– он получил одну дозу прививки;

– с момента получения второй дозы не прошло двух недель.

Кроме того, человек может быть не полностью защищен, если принимает лекарства, угнетающие иммунитет, добавили в МОЗ. Таким людям даже после вакцинации следует соблюдать противоэпидемические требования.

В Украине сейчас используют три вакцины: от компаний Pfizer / BioNTceh, Sinovac и Ozford / AstraZeneca. На утро 2 июня привили всего 1 047 894 человека одной дозой и 132 508 двумя, за сутки вакцинировали 15 858 человек.

Вчера ВОЗ утвердила для экстренного использования вакцину CoronaVac от Sinovac. Минздрав будет выдавать международные свидетельства вакцинированным, их будут пускать в ЕС.

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Марк Сировой

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