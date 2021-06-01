Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство – Ляшко

Прошедшие полный курс вакцины CoronaVac смогут получить международный сертификат вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", – написал министр.

По его словам, Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac, и сейчас прививает им людей возраста 65+, маломобильные группы населения и ухаживающих за ними, а также спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, военнослужащих ВСУ, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

Сегодня, 1 июня ВОЗ одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac – по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

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Наталия Медведева

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