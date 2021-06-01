UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство – Ляшко

01.06.2021, 22:36
Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

Прошедшие полный курс вакцины CoronaVac смогут получить международный сертификат вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", – написал министр.

По его словам, Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac, и сейчас прививает им людей возраста 65+, маломобильные группы населения и ухаживающих за ними, а также спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, военнослужащих ВСУ, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

  • Сегодня, 1 июня ВОЗ одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac – по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

Читайте также: Медицина | Вакцина CoronaVac против "амазонского" штамма коронавируса: результаты из Бразилии

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцинация коронавирус CoronaVac паспорт вакцинации
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 