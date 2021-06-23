Центр вакцинации в Киеве будет работать четыре дня. Очереди на жаре можно избежать

На этой неделе центр массовой вакцинации от коронавируса в киевском МВЦ будет работать четыре дня. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн, сообщает в Telegram информационная система Helsi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, записаться на прививку можно на 24-27 июня. В Helsi советуют записаться онлайн на четкое время – чтобы не стоять в очереди в +36°C.

На сайте системы указано, что это делается в четыре шага:

1. Удостоверьтесь, что записаны в список ожидания вакцинации в приложении Дія;

2. Выберите по ссылке центр вакцинации, удобные день и время для прививки;

3. Получите СМС с подтверждением и деталями записи. Это СМС нужно будет показать при входе в центр вакцинации;

4. Придите в центр в назначенное время и вакцинируйтесь без очередей.

Сейчас в Украине прививают тремя видами вакцин: от Pfizer, AstraZeneca / Oxford и CoronaVac. Все они одобрены ВОЗ.

На утро 23 июня в Украине одной дозой привили 1 755 137 человек, двумя – 394 107. За прошедшие сутки вакцинировали 53 786.

Читайте также: "Ситуация угрожающая". В СНБО обсудят риск появления дельта-штамма коронавируса в Украине

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.