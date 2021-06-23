Центр вакцинации в Киеве будет работать четыре дня. Очереди на жаре можно избежать
На этой неделе центр массовой вакцинации от коронавируса в киевском МВЦ будет работать четыре дня. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн, сообщает в Telegram информационная система Helsi.
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Как сообщается, записаться на прививку можно на 24-27 июня. В Helsi советуют записаться онлайн на четкое время – чтобы не стоять в очереди в +36°C.
На сайте системы указано, что это делается в четыре шага:
1. Удостоверьтесь, что записаны в список ожидания вакцинации в приложении Дія;
2. Выберите по ссылке центр вакцинации, удобные день и время для прививки;
3. Получите СМС с подтверждением и деталями записи. Это СМС нужно будет показать при входе в центр вакцинации;
4. Придите в центр в назначенное время и вакцинируйтесь без очередей.
- Сейчас в Украине прививают тремя видами вакцин: от Pfizer, AstraZeneca / Oxford и CoronaVac. Все они одобрены ВОЗ.
- На утро 23 июня в Украине одной дозой привили 1 755 137 человек, двумя – 394 107. За прошедшие сутки вакцинировали 53 786.
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