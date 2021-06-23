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"Ситуация угрожающая". В СНБО обсудят риск появления дельта-штамма коронавируса в Украине

23.06.2021, 07:10
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Совете нацбезопасности и обороны рассмотрят угрозу появления в Украине более заразного дельта-штамма коронавируса, который также известен как индийский штамм. Об этом сообщил в Facebook глава медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения дельта-штаммом уже в 92 странах. В частности, ухудшается ситуация в Великобритании, где вакцинирована от коронавируса большая часть населения.

По словам Радуцкого, есть риск, что со временем волна дойдет и до Украины.

"Завтра (в среду 23 июня, – ред.) планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине индийского штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", – написал нардеп.

Он также отметил, что в Украине пока нет технической возможности самостоятельно выявлять дельта-штамм. Однако недавно Минздрав направил в лабораторию Лондона 500 образцов биоматериалов из разных регионов. Также Украина ожидает от ВОЗ новые тест-системы, которые позволят сразу определять этот штамм.

Читайте также: Украина задумалась над ограничением поездок в страны с дельта-штаммом COVID-19

Марк Сировой
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