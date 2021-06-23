"Ситуация угрожающая". В СНБО обсудят риск появления дельта-штамма коронавируса в Украине
В Совете нацбезопасности и обороны рассмотрят угрозу появления в Украине более заразного дельта-штамма коронавируса, который также известен как индийский штамм. Об этом сообщил в Facebook глава медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения дельта-штаммом уже в 92 странах. В частности, ухудшается ситуация в Великобритании, где вакцинирована от коронавируса большая часть населения.
По словам Радуцкого, есть риск, что со временем волна дойдет и до Украины.
"Завтра (в среду 23 июня, – ред.) планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине индийского штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", – написал нардеп.
Он также отметил, что в Украине пока нет технической возможности самостоятельно выявлять дельта-штамм. Однако недавно Минздрав направил в лабораторию Лондона 500 образцов биоматериалов из разных регионов. Также Украина ожидает от ВОЗ новые тест-системы, которые позволят сразу определять этот штамм.
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