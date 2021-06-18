Более заразный дельта-вариант коронавируса становится доминирующим в мире – ВОЗ

Дельта-вариант COVID-19, впервые выявленный в Индии, становится глобально доминирующим вариантом коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает Reuters.

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Великобритания сообщила о резком росте числа случаев заражения дельта-вариантом. Высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения Германии предсказал, что штамм быстро станет доминирующим, несмотря на рост показателей вакцинации.

"Дельта-вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной передаваемости", – сказал Сваминатан.

В Национальной академии наук считают, что дельта-вариант может спровоцировать новую волну распространения COVID-19 в Украине раньше осени 2021-ого. Учитывая большие объемы миграции из РФ, где заболеваемость этим штаммом высокая, вирус может начать распространяться с восточной части Украины.

Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса.

Вадим Ребрина

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