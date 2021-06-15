Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса (Δ, ранее назывался "индийским"). К такому выводу пришли в Public Health England.

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После двух доз (полный курс) вакцина Pfizer в 96% случаев уберегла привитых от попадания в больницу. Аналогичный курс AstraZeneca показал результат 92%.

Эти показатели сопоставимы с эффективностью вакцин против госпитализации с ковидом от α-штамма (ранее "британский").

Анализ проведен по 14 019 случаях Δ-ковида; 166 человек из всех были госпитализированы с 12 апреля по 4 июня.

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Как эти биопрепараты защищают от смертельного исхода при Δ-варианте COVID-19, пока неизвестно точно: идет накопление статистики.

"Однако, как и в случае с другими штаммами, ожидается, что защита будет высокой", – подчеркнули в здравоохранении Англии; в стране подавляющее большинство людей привиты этими двумя вакцинами.

"Это доказательство эффективности двух доз против штаммов-мутантов показывает, как важно получить второй укол. Если вы получили первую дозу, но еще не забронировали вторую, сделайте это", – прокомментировал исследование глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Ранее опубликовано исследование, что одна доза (взят средний показатель обеих вакцин) на 17% менее эффективна в предотвращении симптомов COVID-19 от Δ-штамма по сравнению с α-штаммом, но после двух доз разница небольшая.

Отдельный анализ показал, что вакцинация от COVID-19 в Англии до 30 мая 2021 года предотвратила около 14 000 смертей и около 42 000 госпитализаций среди пожилых людей.

Евгений Пилипенко

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