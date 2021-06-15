UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19 | Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против госпитализации от дельта-штамма "короны"

15.06.2021, 13:30
Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против госпитализации от дельта-штамма
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса (Δ, ранее назывался "индийским"). К такому выводу пришли в Public Health England.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После двух доз (полный курс) вакцина Pfizer в 96% случаев уберегла привитых от попадания в больницу. Аналогичный курс AstraZeneca показал результат 92%.

Эти показатели сопоставимы с эффективностью вакцин против госпитализации с ковидом от α-штамма (ранее "британский").

Анализ проведен по 14 019 случаях Δ-ковида; 166 человек из всех были госпитализированы с 12 апреля по 4 июня.

Читайте также: Что с тромбозами после второй дозы вакцины Oxford-AstraZeneca: данные из Британии 

Как эти биопрепараты защищают от смертельного исхода при Δ-варианте COVID-19, пока неизвестно точно: идет накопление статистики.

"Однако, как и в случае с другими штаммами, ожидается, что защита будет высокой", – подчеркнули в здравоохранении Англии; в стране подавляющее большинство людей привиты этими двумя вакцинами.

"Это доказательство эффективности двух доз против штаммов-мутантов показывает, как важно получить второй укол. Если вы получили первую дозу, но еще не забронировали вторую, сделайте это", – прокомментировал исследование глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Ранее опубликовано исследование, что одна доза (взят средний показатель обеих вакцин) на 17% менее эффективна в предотвращении симптомов COVID-19 от Δ-штамма по сравнению с α-штаммом, но после двух доз разница небольшая.

Отдельный анализ показал, что вакцинация от COVID-19 в Англии до 30 мая 2021 года предотвратила около 14 000 смертей и около 42 000 госпитализаций среди пожилых людей.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация медицина вакцина прививка Англия госпитализация статистика иммунитет эффективность коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 