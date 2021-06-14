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Вакцина Novavax показала более 90% эффективности от COVID-19. Ее заказала Украина

14.06.2021, 17:38
Вакцина Novavax показала более 90% эффективности от COVID-19. Ее заказала Украина - Фото
Вакцина Novavax (иллюстрация — пресс-служба компании)

Вакцина против коронавируса от американской компании Novavax показала 90,4% эффективности от COVID-19 в целом и 100% от тяжелых случаев течения болезни, сообщается на сайте компании. Украина ранее заказала эту вакцину.

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Как сообщается, в ключевой стадии третьей фазы клинических испытаний участвовали 29 990 человек из США и Мексики, среди которых были и люди старше 65 лет. Упор в выборке делался на группы, наиболее подверженные влиянию болезни.

В плацебо контролируемом исследовании обнаружили 63 случая COVID-19 у людей из группы, которая получала плацебо, и 14 – у вакцинированных. У всех вакцинированных болезнь протекала легко, среди получивших плацебо было 10 случаев течения болезни среденй тяжести и четыре – тяжелого.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что вакцина на 100% защищает от тяжелого и среднего течения COVID-19 и на 90,4% от инфекции в целом. При этом отмечается, что против "вызывающих обеспокоенность или интерес" вариантов вируса эффективность составила 93,2%, а в группах высокого риска (возрастная группа 65+/люди с сопутствующими заболеваниями) – 91%.

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По предварительным данным, вакцина хорошо переносится. Побочные эффекты были у менее 1% участников исследования. Обычно это была легкая или умеренная боль в месте инъекции (длилась менее трех дней), усталость, головная боль и мышечные боли (менее двух дней).

В компании планируют подавать заявки на одобрение вакцины в контролирующие органы в третьем квартале этого года. Novavax рассчитывает производить по 100 млн доз в месяц к концу третьего квартала и по 150 млн доз в месяц – к концу четвертого.

СПРАВКА. NVX-CoV2373 – созданная с применением генной инженерии вакцина компании Novavax, состоящая из стабильного префузионного (имеющего пространственную конфигурацию до соединения с рецептором на мембране клетки человека) S-белка коронавируса, выращенного на культурах клеток насекомых. 5 мкг белка смешивается для усиления иммунного ответа с 50 мкг сапонинового адъюванта Matrix M™. Такая вакцина не может ни "заразить" организм, ни размножаться в клетках. Она стабильна при температуре 2—8°C, будет поставляться в готовой для инъекции форме раствора.
  • В начале года Novavax показала первые результаты фазы III клинических испытаний – в том числе против ЮАР-мутанта
  • Украина заказала 15 млн доз вакцины Novavax. По плану Кабмина, Украина начнет получать ее с августа, ежемесячно по 2 млн доз.
  • Сейчас в Украине прививают от COVID-19 вакцинами от компаний AstraZeneca / Oxford, Pfizer / BioNtech и Sinovac. По данным МОЗ, на утро 14 июня одной дозой вакцинировали 1 479 701 человека, двумя – 238 798.

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Марк Сировой
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вакцина коронавирус COVID-19 Novavax
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