Вакцина Novavax показала более 90% эффективности от COVID-19. Ее заказала Украина
Вакцина против коронавируса от американской компании Novavax показала 90,4% эффективности от COVID-19 в целом и 100% от тяжелых случаев течения болезни, сообщается на сайте компании. Украина ранее заказала эту вакцину.
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Как сообщается, в ключевой стадии третьей фазы клинических испытаний участвовали 29 990 человек из США и Мексики, среди которых были и люди старше 65 лет. Упор в выборке делался на группы, наиболее подверженные влиянию болезни.
В плацебо контролируемом исследовании обнаружили 63 случая COVID-19 у людей из группы, которая получала плацебо, и 14 – у вакцинированных. У всех вакцинированных болезнь протекала легко, среди получивших плацебо было 10 случаев течения болезни среденй тяжести и четыре – тяжелого.
Таким образом исследователи пришли к выводу, что вакцина на 100% защищает от тяжелого и среднего течения COVID-19 и на 90,4% от инфекции в целом. При этом отмечается, что против "вызывающих обеспокоенность или интерес" вариантов вируса эффективность составила 93,2%, а в группах высокого риска (возрастная группа 65+/люди с сопутствующими заболеваниями) – 91%.
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По предварительным данным, вакцина хорошо переносится. Побочные эффекты были у менее 1% участников исследования. Обычно это была легкая или умеренная боль в месте инъекции (длилась менее трех дней), усталость, головная боль и мышечные боли (менее двух дней).
В компании планируют подавать заявки на одобрение вакцины в контролирующие органы в третьем квартале этого года. Novavax рассчитывает производить по 100 млн доз в месяц к концу третьего квартала и по 150 млн доз в месяц – к концу четвертого.
- В начале года Novavax показала первые результаты фазы III клинических испытаний – в том числе против ЮАР-мутанта
- Украина заказала 15 млн доз вакцины Novavax. По плану Кабмина, Украина начнет получать ее с августа, ежемесячно по 2 млн доз.
- Сейчас в Украине прививают от COVID-19 вакцинами от компаний AstraZeneca / Oxford, Pfizer / BioNtech и Sinovac. По данным МОЗ, на утро 14 июня одной дозой вакцинировали 1 479 701 человека, двумя – 238 798.
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