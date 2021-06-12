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"Загрязнена другой вакциной". В Канаде выбросят 300 000 доз Johnson & Johnson

12.06.2021, 22:40
Вакцина Johnson & Johnson (Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT)

Власти Канады заявили, что они отказываются использовать партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, произведенной в США, так как она может содержать "частички другой вакцины". Всего к утилизации уже приготовили 300 000 доз, пишет Le Figaro.

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Вакцину J & J получили в Канаде еще в апреле, однако все это время Министерство здравоохранения не давало официального старта вакцинации. Теперь же, из-за "опасений на предмет ее производства в США", полученную партию и вовсе выкинут.

В министерстве заявили, что "эта вакцина была загрязнена компонентами другой вакциной во время производства" и они не смогли сделать вывод, "соответствует ли препарат канадским стандартам". 

Также в ведомстве пообещали провести "инспектирование" завода в Балтиморе этим летом – до этого времени принимать поставки J & J Канада пока не будет.

  • 4 апреля 2021 года в США остановили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе – рабочие смешали ингредиенты двух вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, тем самым испортив оба препарата.

Читайте также: Вакцина Johnson & Johnson защитила от госпитализации и смерти при COVID-19 всех участников испытаний

Дарья Мостовая
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США вакцина канада балтимор johnson & johnson коронавирус AstraZeneca
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