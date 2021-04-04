В США остановили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе: рабочие смешали препараты

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение прекратить производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на балтиморском заводе, где также производили другую вакцину – Johnson & Johnson. Причиной стало то, что рабочие производственного партнера обеих компаний смешали ингредиенты вакцин, испортив тем самым 15 млн доз, пишет NYT.

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Ответственность за случившееся возложили на Johnson & Johnson – в компании согласились с этим и заявили, что в дальнейшем также берут на себя ответственность за ту вакцину, которая будет производиться на фабрике под началом Emergent BioSolutions.

После инцидента со смешиванием препаратов регулятор США решил отложить авторизацию производственных линий вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Теперь, чтобы избежать путаницы, там будут производить только один препарат – от Johnson & Johnson.

По словам американских чиновников, они очень обеспокоены тем, что произошедшее может отразиться на публичном доверии к вакцинам и подорвать его.

В свою очередь, в AstraZeneca заявили, что они продолжат работать с администрацией Байдена, но будут искать альтернативные пути решения проблемы. В Emergent подробно комментировать ситуацию не стали, но отметили, что компания пока продолжит производить вакцину AstraZeneca до внесения соответствующих изменений в контракт.

25 марта AstraZeneca уточнила данные об эффективности COVID-вакцины после сомнений в США.

30 марта AstraZeneca изменила название вакцины от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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