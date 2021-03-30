AstraZeneca изменила название вакцины от коронавируса

Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса, теперь она называется Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по медицинским продуктам Швеции.

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Ранее вакцина компании называлась "Вакцина от COVID-19 AstraZeneca".

Смена названия не влечет за собой каких-либо других изменений, о нем сообщается, чтобы специалисты по вакцинации знали о том, что маркировка и упаковка продукта теперь могут выглядеть иначе.

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Денис Юдин

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