AstraZeneca изменила название вакцины от коронавируса
30.03.2021, 11:32
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)
Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса, теперь она называется Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по медицинским продуктам Швеции.
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Ранее вакцина компании называлась "Вакцина от COVID-19 AstraZeneca".
Смена названия не влечет за собой каких-либо других изменений, о нем сообщается, чтобы специалисты по вакцинации знали о том, что маркировка и упаковка продукта теперь могут выглядеть иначе.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford). По словам главы Минздрава Максима Степанова, побочные эффекты выявляют у 0,5% привитых.
- 18 марта в Медицинском агентстве Евросоюза (ЕМА) заявили, что вакцина AstraZeneca - безопасная и эффективная, ее связи со случаями тромбозов не обнаружено. Европейские страны, в том числе и Германия, возобновляют использование вакцины AstraZeneca.
- Вакцина AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19 в США.
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