AstraZeneca уточнила данные об эффективности COVID-вакцины после сомнений в США

Компания AstraZebeca пересчитала данные об эффективности вакцины от коронавируса после критики в США. Об этом сообщает Associated Press.

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В новом пресс-релизе компания сообщает о 76% эффективности вакцины в предотвращении симптоматических случаев COVID-19 вместо заявленных ранее 79%.

23 марта комитет по мониторингу данных клинических исследований США призвал AstraZeneca уточнить информацию об эффективности вакцины и предположил, что компания пользовалась устаревшими данными в исследовании об эффективности.

Пока неизвестно, поможет ли уточнение данных снять напряжение вокруг вакцины AstraZeneca, отмечает AP.

Вчера ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи выразил надежду, что после публичной проверки всех данных любые сомнения будут рассеяны.

Вчера, 22 марта, AstraZeneca заявила, что, по промежуточным данным, ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек", из-за чего в ЕС был скандал.

участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек", из-за чего в ЕС был скандал. Также вчера Минздраву поручили менять план вакцинации – чтобы быстрее привить записавшихся через Дію.

С 24 февраля 2021-го в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca для Индии). Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".

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Денис Юдин

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