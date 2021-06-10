На 13 400 000 введенных в Британии вторых доз антикоронавирусной вакцины Oxford-AstraZeneca зафиксировано 18 случаев редкого побочного эффекта VITT (вакцинальная тромботическая тромбоцитопения), то есть 1,3 случая на 1 млн доз. Об этом говорится в новой сводке от здравоохранения страны с данными до 26 мая 2021 года.

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Все зарегистрированные случаи VITT после второй дозы относятся к пациентам в возрасте ≥50 лет (для них частота – 1,4 случая на 1 млн вторых доз). Не зарегистрировано ни одного случая после второй дозы в возрасте 18-49 лет (уже ~2,7 млн человек в этой возрастной группе получили обе дозы).

Всего на 26 мая в Британии ввели ~24,3 млн первых доз Oxford-AstraZeneca.

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Суммарные 348 случаев VITT произошли у 189 женщин (35 умерли) и 156 мужчин (36 умерли) от 18 до 93 лет. При этом мозговой тромбоз был зарегистрирован в 128 случаях (средний возраст 46 лет), в 220 остальных случаях тромбы были в других местах (средний возраст 54,5 года).

СПРАВКА. VITT характеризуется тромбозом на фоне тромбоцитопении – низкого количества тромбоцитов, отвечающих за свертывание крови. Это опасное для жизни осложнение. Как распознать – читайте ниже. . VITT характеризуется тромбозом на фоне тромбоцитопении – низкого количества тромбоцитов, отвечающих за свертывание крови. Это опасное для жизни осложнение. Как распознать – читайте ниже. Как лечить (только для медиков!)

После первой дозы VITT зафиксирован у 330 человек, а общая частота этой побочки после первой или неизвестной дозы – 13,6 случаев на 1 млн доз.

Общая летальность от побочки – 18% (61 смерть).

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Британии подчеркивает: частота VITT выше среди более молодых возрастных групп после первой дозы по сравнению с более старыми группами (18 на 1 млн доз у лиц 18-49 лет по сравнению с 10,2 на 1 млн в возрасте ≥50 лет).

"На основе этого постоянного обзора остается прежним мнение, что преимущества вакцины перевешивают риски для большинства людей", – подчеркнули в MHRA.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Если примерно через 4 дня после вакцинации вы почувствуете что-либо из следующего, следует срочно обратиться к врачу: . Если примерно через 4 дня после вакцинации вы почувствуете что-либо из следующего, следует срочно обратиться к врачу: → сильная головная боль, которая не снимается простыми обезболивающими, усиливается или становится хуже, когда вы ложитесь или наклоняетесь;

→ необычная головная боль, которая может сопровождаться нечеткостью зрения, спутанностью сознания, затруднениями с речью, слабостью, сонливостью или судорогами;

→ "сыпь", которая выглядит как небольшие синяки или кровотечения под кожей за пределами места инъекции;

→ одышка, боль в груди, отек ног или постоянная боль в животе.

Евгений Пилипенко

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