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В Минздраве опубликовали статистку побочек по типу вакцины от коронавируса

26.05.2021, 15:05
В Минздраве опубликовали статистку побочек по типу вакцины от коронавируса - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Чаще всего нажелательные явления после вакцинации против коронавиурса возникают в случае применения вакцины CoviShield, сообщает Государственный экспертный центр Минздрава.

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В целом для всех используемых в Украине вакцин от коронавируса процент возникновения нежелательных явлений – ниже 1% от общего числа привитых, по видам вакцины:

– CoviShield (производится в Индии по лицензии AstraZeneca) – 0,22%, или 1095 случаев на 485 071 прививок;

– CoronaVac (производится в Китае компанием SinoVac) – 0,049%, или 42 случая на 85 873 прививки;

– Comirnati (производится компанией Pfizer) – 0,024%, или 14 случаев на 57 603 прививки;

– AstraZeneca (производство – Южная Корея) – 0,083%, или 285 случаев на 342 477 прививок.

В экспертном центре подчеркивают, что польза вакцинации в защите от коронавирусной инфекции превышает возможные риски.

  • На прошлой неделе в Украину прибыло 122 850 доз вакцины Pfizer против коронавируса. Это поставка осуществлена за счет богатых государств и доноров в рамках глобального механизма COVAX, вакцина была бесплатной для Украины.
  • Всего в рамках механизма COVAX Украина на сегодня получила 590 850 доз. Кроме того, с компанией Pfizer достигнуто соглашение о поставке 20 млн доз в 2021 году.
  • На утро 26 мая, за три месяца кампании по вакцинации, в Украине первой дозой привили 987 191 человека, двумя – 97 391.
  • Сегодня, 26 мая, в Украину прибыла партия в 117 000 доз вакцины Pfizer в рамках контракта государства с компанией.
Денис Юдин
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вакцинация AstraZeneca CoronaVac COVISHIELD BioNTech/Pfizer побочки
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