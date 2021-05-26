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В Украину прилетела партия вакцины Pfizer. Ее получат и иностранные дипломаты

26.05.2021, 11:28
В Украину прилетела партия вакцины Pfizer. Ее получат и иностранные дипломаты - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

В Украину доставили очередную партию вакцины против коронавируса Comirnaty, которую производят компании Pfizer и BioNTech. Из этой партии будут прививать в том числе иностранных дипломатов, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, сегодня доставили 117 000 доз вакцины, до конца недели всего должны поставить 167 310 (хватит на 83 655 человек, учитывая двухдозную схему иммунизации).

Это первая партия вакцины Pfizer, которую закупили за государственные деньги через международное агентство Crown Agents, пишут в МОЗ.

Ее распределят между такими группами:

– работники сферы образования (дополнительная потребность);

– люди из первого и второго этапов плана вакцинации, в частности непривитые ранее медики;

– военнослужащие ВСУ, работники структур госбезопасности;

– представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.

В Минздраве объяснили, что в Украине будут прививать работников дипломатических учреждений других государств – взамен эти государства вакцинируют работающих у них украинских дипломатов и обеспечивать поддержку украинских граждан, находящихся за границей.

В МОЗ также добавили, что прививать доставленной сегодня вакциной будут мобильные бригады. За каждым, кто получит первую дозу, будет зарезервирована вторая из этой же партии вакцины.

  • Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net.
  • На прошлой неделе в Украину прибыло 122 850 доз вакцины Pfizer против коронавируса. Это поставка осуществлена за счет богатых государств и доноров в рамках глобального механизма COVAX, вакцина была бесплатной для Украины.
  • Всего в рамках механизма COVAX Украина на сегодня получила 590 850 доз. Кроме того, с компанией Pfizer достигнуто соглашение о поставке 20 млн доз в 2021 году.
  • На утро 26 мая, за три месяца кампании по вакцинации, в Украине первой дозой привили 987 191 человека, двумя – 97 391.

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Марк Сировой
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вакцина дипломаты коронавирус COVID-19 Pfizer
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