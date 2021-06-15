Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России, она начнется раньше осени – ученые

Дельта-вариант коронавируса, также известный как "индийский" штамм, может спровоцировать новую волну распространения COVID-19 в Украине раньше осени 2021-ого. Учитывая большие объемы миграции из РФ, где заболеваемость этим штаммом высокая, вирус может начать распространяться с восточной части Украины. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук.

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Наступление новой волны распространения COVID-19 зависит от доли штамма дельта в Украине – спрогнозировать, когда заболеваемость возрастет, нельзя из-за того, что доля "индийского" штамма в Украине пока неизвестна.

Последние новости по распространению штамма дельта, впервые найденного в Индии, вызывают обеспокоенность, говорят в НАН.

По данным агентства Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, дельта-вариант коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа (впервые найден в Великобритании), он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – в реанимацию. В то же время, отмечается, что эффект от вакцин в основном сохраняется", – говорят ученые.

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Станислав Стороженко

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