UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дельта-вариант COVID-19 может "миновать" вакцины, он готов "закрепиться" в Европе – ВОЗ

10.06.2021, 16:23
Дельта-вариант COVID-19 может
израиль карантин 00

Дельта-вариант коронавируса, также известный как "индийский" штамм, может миновать иммунную защиту от некоторых вакцин и "готов закрепиться" в Европе из-за ослабления карантинных ограничений по континенту. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает AP.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Клюге предупредил, что многие уязвимые группы населения в Европе, особенно люди старше 60 лет, остаются незащищенными от COVID-19. 

"В течение прошлого лета случаи заболевания постепенно росли в более молодых возрастных группах, а затем переместились в старшие возрастные группы, что способствовало разрушительному возрождению (эпидемии – ред.). Давайте не будем повторять эту ошибку", – сказал Клюге.

СПРАВКА. 11 мая стало известно, что ВОЗ классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне. Чтобы получить такой статус, вариант должен либо проще заражать людей, либо быть более вирулентным (с более тяжелым течением заболевания), либо ухудшать эффективность лечения/вакцин, либо все вместе.

Чиновник ВОЗ также призвал усилить вакцинацию и другие меры общественного здравоохранения по всему континенту, заявив, что даже охват иммунизацией "далек от достаточной для защиты региона".

Ранее ученые сообщали, что коронавирусная болезнь от дельта-штамма (ранее назывался в СМИ "индийским") приводит к значительному повышению риска попадания в больницу.

Читайте также: Куда в организме попадает аденовирус вакцины AstraZeneca: исследование у человека и мышей

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина ВОЗ заболеваемость эпидемия коронавирус COVID-19 штамм Ханс Клюге
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 