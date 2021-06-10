Дельта-вариант COVID-19 может "миновать" вакцины, он готов "закрепиться" в Европе – ВОЗ

Дельта-вариант коронавируса, также известный как "индийский" штамм, может миновать иммунную защиту от некоторых вакцин и "готов закрепиться" в Европе из-за ослабления карантинных ограничений по континенту. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает AP.

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Клюге предупредил, что многие уязвимые группы населения в Европе, особенно люди старше 60 лет, остаются незащищенными от COVID-19.

"В течение прошлого лета случаи заболевания постепенно росли в более молодых возрастных группах, а затем переместились в старшие возрастные группы, что способствовало разрушительному возрождению (эпидемии – ред.). Давайте не будем повторять эту ошибку", – сказал Клюге.

СПРАВКА. 11 мая стало известно, что ВОЗ классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, . 11 мая стало известно, что ВОЗ классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне . Чтобы получить такой статус, вариант должен либо проще заражать людей, либо быть более вирулентным (с более тяжелым течением заболевания), либо ухудшать эффективность лечения/вакцин, либо все вместе.

Чиновник ВОЗ также призвал усилить вакцинацию и другие меры общественного здравоохранения по всему континенту, заявив, что даже охват иммунизацией "далек от достаточной для защиты региона".

Ранее ученые сообщали, что коронавирусная болезнь от дельта-штамма (ранее назывался в СМИ "индийским") приводит к значительному повышению риска попадания в больницу.

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Станислав Стороженко

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