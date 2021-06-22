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Украина задумалась над ограничением поездок в страны с дельта-штаммом COVID-19

22.06.2021, 16:56
Украина задумалась над ограничением поездок в страны с дельта-штаммом COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса. Об этом шла речь во время селекторного совещания в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОП.

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Согласно сообщению, в Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.

"Активных больных сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 000", – отметил глава правительства.

В Украине сделано более 2 миллионов прививок.

Шмыгаль отметил, что центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс, сказал он.

Также участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 дельта.

По данным НАН, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа, и в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм дельта", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина
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МИД минздрав коронавирус дельта-штамм
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