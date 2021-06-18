Вспышка дельта-штамма в России: Москва побила коронавирусный рекорд суточных заражений

Новая вспышка COVID-19 в Москве вчера побила рекорд за все время пандемии. Об этом заявили на брифинге местного штаба борьбы с коронавирусом.

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За последние сутки только официальное число заразившихся коронавирусом в столице РФ выросло на 9056 случаев: это максимум с начала пандемии и на 3000 больше, чем сутками ранее.

Уровень смертности от COVID-19 в Москве – наивысший с середины января. Ситуация в Санкт-Петербурге не лучше.

В российском Минздраве говорят, что только за неделю заболеваемость по РФ выросла на 30%. В некоторых регионах там началась обязательная вакцинация, хотя местный президент Владимир Путин ранее обещал, что она будет только добровольной.

Местные медики связывают сильнейшую вспышку с быстрым распространением более заразного дельта-штамма коронавируса (Δ, он же В.1.617.2, ранее назывался "индийским"), а также с тем, что люди игнорируют меры предосторожности и вакцинацию. По их словам, лечить пациентов стало тяжелее: слабо помогают выработанные ранее методы лечения (РБК).

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Между тем, процент привитых от COVID-19 в РФ больше, чем в Украине. Эксперты прогнозируют, что Δ-вариант начнет расползаться по Украине задолго до конца лета. Более того, вчера Кабмин снял запрет на въезд из Индии, действовавший с конца апреля.

Что касается другого соседа Украины, то за прошлые сутки в Беларуси, утверждает местный Минздрав, зарегистрировано 873 новых пациента с COVID-19. В Литве вчера впервые был обнаружен Δ-штамм.

В здравоохранении призывают: несмотря на пониженную эффективность нынешних вакцин против штаммов-мутантов, нужно прививаться любой доступной и одобренной ВОЗ вакциной (а не "ждать пфайзера", который в Украине нескоро появится в свободном доступе). Позднее, говорят специалисты, можно будет усилить защиту за счет дополнительной дозы этой или другой вакцины: сейчас идут исследования на эту тему.

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Евгений Пилипенко

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