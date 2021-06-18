UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вспышка дельта-штамма в России: Москва побила коронавирусный рекорд суточных заражений

18.06.2021, 13:00
Вспышка дельта-штамма в России: Москва побила коронавирусный рекорд суточных заражений - Фото
Фото: ЕРА

Новая вспышка COVID-19 в Москве вчера побила рекорд за все время пандемии. Об этом заявили на брифинге местного штаба борьбы с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние сутки только официальное число заразившихся коронавирусом в столице РФ выросло на 9056 случаев: это максимум с начала пандемии и на 3000 больше, чем сутками ранее.

Уровень смертности от COVID-19 в Москве – наивысший с середины января. Ситуация в Санкт-Петербурге не лучше.

В российском Минздраве говорят, что только за неделю заболеваемость по РФ выросла на 30%. В некоторых регионах там началась обязательная вакцинация, хотя местный президент Владимир Путин ранее обещал, что она будет только добровольной.

Сотрудники МЧС РФ зачем-то опрыскивают

Местные медики связывают сильнейшую вспышку с быстрым распространением более заразного дельта-штамма коронавируса (Δ, он же В.1.617.2, ранее назывался "индийским"), а также с тем, что люди игнорируют меры предосторожности и вакцинацию. По их словам, лечить пациентов стало тяжелее: слабо помогают выработанные ранее методы лечения (РБК).

График: РБК

Читайте также: Риск госпитализации от Δ-штамма коронавируса почти втрое выше, чем от "первого" мутанта

Между тем, процент привитых от COVID-19 в РФ больше, чем в Украине. Эксперты прогнозируют, что Δ-вариант начнет расползаться по Украине задолго до конца лета. Более того, вчера Кабмин снял запрет на въезд из Индии, действовавший с конца апреля.

Что касается другого соседа Украины, то за прошлые сутки в Беларуси, утверждает местный Минздрав, зарегистрировано 873 новых пациента с COVID-19. В Литве вчера впервые был обнаружен Δ-штамм.

В здравоохранении призывают: несмотря на пониженную эффективность нынешних вакцин против штаммов-мутантов, нужно прививаться любой доступной и одобренной ВОЗ вакциной (а не "ждать пфайзера", который в Украине нескоро появится в свободном доступе). Позднее, говорят специалисты, можно будет усилить защиту за счет дополнительной дозы этой или другой вакцины: сейчас идут исследования на эту тему.

Читайте также: Альфа-штамм коронавируса научился тормозить врожденный иммунитет: что выяснили биологи 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Москва рекорд волна вспышка эпидемия пандемия коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 