Повышенная заразность альфа-варианта коронавируса (штамм B.1.1.7, ранее назывался "британским") – не только из-за мутаций в его белковых шипах, пишет группа генетиков из США и Британии. Они считают, что часть "вины" – на мутациях, которые повышают производство других белков вируса – Orf9b и Orf6: те умеют подавлять врожденный иммунный ответ жертвы.

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Обнаруженный в начале осени 2020 года в Британии вариант коронавируса к весне нынешнего года широко разошелся по миру. Его повышенную заразность принято было объяснять мутациями, приводящими к изменениям в S-белке (шипе). Мутантный шип электростатически мощнее "цепляется" за АСЕ2-рецепторы на клетках человека – и тем самым α-штамм эффективнее их заражает.

Однако эта группа ученых решила исследовать влияние на заразность мутаций, которые не касаются шипов. Выяснилось, что при попадании генетической последовательности α-штамма в клетки производится больше белков Orf9b, Оrf6 и N-белка, если сравнивать с "первоначальным" вирусом.

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Orf9b умеет связываться с рецептором TOM70 в человеческих митохондриях (органеллы в клетках, фактически их энергостанции). Этот рецептор запускает каскад иммунных ответов на вторжение чужеродной РНК. Подавляя TOM20, α-штамм подавляет скорость реакции организма на заражение и, как считают авторы, быстрее размножается.

Более того, в клетках у этого штамма также сильнее производится субгеномная РНК вируса: с нее "считывается" информация и синтезируются вирусные белки.

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Вследствие более быстрого накопления в организме вирусных белков снизился уровень интерферона, который производится клетками жертвы в ответ на атаку вируса. То есть, происходит подавление врожденного иммунного ответа – первой линии обороны организма.

По словам одного из авторов исследования, профессора Грега Тауэрса, замешкавшийся иммунный ответ у инфицированных "альфой" приводит к более выраженным симптомам с кашлем, что позволяет вирусу успешнее разлетаться и заражать других (NYT).

Евгений Пилипенко

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