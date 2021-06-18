Канаду насытили мРНК-вакцинами. Появились новые рекомендации по AstraZeneca-CoviShield

Если вы получили первую дозу векторной антикоронавирусной вакциной AstraZeneca/СoviShield, вторую при возможности лучше делать мРНК-вакциной. Также, если возможно, полный курс иммунизации лучше проводить мРНК-вакцинами, а не векторными. Об этом пишет пресс-служба Нацсовета Канада по иммунизации (NACI).

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Ранее этот регулятор рекомендовал, чтобы те, кто хочет побыстрее привиться, не ждали Pfizer-BioNTech или Moderna, а получали любую одобренную в стране векторную.

Теперь, когда в Канаде достаточно мРНК-вакцин, там рекомендуют использовать их – как первую, так и вторую дозу, а также в случаях, когда первая доза была векторной.

Векторную, пишет регулятор, можно использовать только в разрешенной возрастной группе, либо когда мРНК-вакцина недоступна или противопоказана.

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Причиной для новых рекомендаций стало в основном а) широкое распространение штаммов-мутантов: векторные вакцины против них работают немного хуже мРНК-шных; б) факт, что схема иммунизации "векторная + мРНК" работает лучше схемы только с векторной вакциной; в) риск редкой "побочки" в виде вакцинно-индуцированного тромбоза с тромбоцитопенией (VITT) – она обнаружена у векторных биопрепаратов.

"Частота VITT после второй дозы AstraZeneca ниже, чем после первой, но со временем увеличивалась: по текущими оценкам примерно 1 случай на 600 000 вакцинированных", – отметили в NACI.

Тем не менее, там подчеркнули: получение двух доз AstraZeneca "обеспечивает хорошую защиту от инфекции и очень хорошую защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации".

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NACI также отмечает, что вакцины Pfizer и Moderna взаимозаменяемы: если вы привились "пфайзером", но на вторую дозу его нет, можно получать ее "модерной" – и наоборот.

Канадский регулятор также не рекомендует одновременно вводить антиковидные и другие вакцины. Если есть возможность, то вакцины от COVID-19 следует вводить не менее чем через 14 дней после других вакцин и за 28 дней до них (за некоторыми исключениями).

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Евгений Пилипенко

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