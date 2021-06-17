Более 350 медиков из 1,4 млн привитых в Индонезии заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию прививкой CoronaVac, и "десятки" из них были госпитализированы. Причина, вероятно, в более заразном и вирулентном дельта-штамме (Δ, он же В.1.617.2, впервые обнаружен в Индии), пишет Reuters со ссылкой на органы здравоохранения в городе Кудус провинции Центральная Ява.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На сегодня в стране введено почти 33 млн доз разных вакцин (преимущесвенно "КоронаВак"), полностью иммунизированы свыше 1,4 млн медиков.

У большинства медиков, вакцинная защита которых была "пробита" инфекцией, не было симптомов COVID-19 и они самоизолировались дома, но "десятки попали в больницы с высокой температурой и пониженным уровнем насыщения крови кислородом".

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Сейчас в Кудусе – вспышка COVID-19, которая, как считают, вызвана Δ-штаммом. Процент занятых коек в больницах района превысил 90%.

Индонезийские медики одними из первых в стране получили вакцину – их прививали с января. Почти все они иммунизированы CoronaVac – тем же биопрепаратом, который сейчас предлагают в центрах массовой вакцинации и в амбулаториях и в Украине.

Несмотря на то, что новые варианты SARS-CoV-2 частично снижают эффективность вакцин первого поколения, число индонезийских медиков, умирающих от COVID-19, значительно сократилось – cо 158 смертей в январе до 13 в мае.

Reuters пишет, что "не менее пяти врачей и одна медсестра умерли в стране от COVID-19, несмотря на вакцинацию" (один из них получил только первую дозу, а врач в Кудусе был с сопутствующей патологией).

Читайте также: Немецкая вакцина-конкурент Pfizer показала скромную эффективность от COVID-19

В Джакарте рентгенолог Приджо Сидипратомо заявил Reuters, что он знает "по крайней мере о полудюжине врачей в городе", которые госпитализированы с COVID-19 за последний месяц, несмотря на вакцинацию, причем один находится в реанимации.

Неизвестно, насколько эффективна эта вакцина против Δ-штамма. Таких данных (по крайней мере, в открытом доступе) пока нет не только в четвертой по численности населения стране мира (~267 млн), но и где-либо еще. На середину июня число введенных доз "КоронаВака" в мире превысило 430 млн.

Между тем, в середине мая в Индонезии писали, что "эффективность CoronaVac в реальных условиях даже выше, чем при клинических испытаниях".

Читайте также: Немецкие ученые: смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем

В здравоохранении призывают: несмотря на пониженную эффективность нынешних вакцин против штаммов-мутантов, нужно прививаться любой доступной и одобренной ВОЗ вакциной (а не "ждать пфайзера", который в Украине нескоро появится в свободном доступе). Позднее, говорят специалисты, можно будет усилить защиту за счет дополнительной дозы этой или другой вакцины: сейчас идут исследования на эту тему.

В мае в Бразилии выяснили, что эффективность CoronaVac в защите от COVID-19 с симптомами против γ-штамма (впервые появился в Бразилии) после двух доз у людей от 70 лет и старше достигает ~42%.

Ранее там же сообщали, что одна доза CoronaVac на ~50% эффективна у них против симптоматичного COVID-19. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции).

эффективна у них против симптоматичного COVID-19. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции). В Чили заявляли, что CoronaVac в ~ 89% случаев защищает от госпитализации с COVID-19.

случаев защищает от госпитализации с COVID-19. Вакцина Oxford-AstraZenecа неэффективна против легкого-среднего ковида от β-штамма (впервые открыт в ЮАР), однако она и Pfizer эффективны против госпитализации с Δ-ковидом.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.