UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пандемия | Дельта-штамм в Индонезии: Reuters дает о 350 случаях болезни на 1,4 млн привитых CoronaVac

17.06.2021, 12:35
Дельта-штамм в Индонезии: Reuters дает о 350 случаях болезни на 1,4 млн привитых CoronaVac - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото - ЕРА)

Более 350 медиков из 1,4 млн привитых в Индонезии заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию прививкой CoronaVac, и "десятки" из них были госпитализированы. Причина, вероятно, в более заразном и вирулентном дельта-штамме (Δ, он же В.1.617.2, впервые обнаружен в Индии), пишет Reuters со ссылкой на органы здравоохранения в городе Кудус провинции Центральная Ява.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На сегодня в стране введено почти 33 млн доз разных вакцин (преимущесвенно "КоронаВак"), полностью иммунизированы свыше 1,4 млн медиков.

У большинства медиков, вакцинная защита которых была "пробита" инфекцией, не было симптомов COVID-19 и они самоизолировались дома, но "десятки попали в больницы с высокой температурой и пониженным уровнем насыщения крови кислородом".

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Сейчас в Кудусе – вспышка COVID-19, которая, как считают, вызвана Δ-штаммом. Процент занятых коек в больницах района превысил 90%.

Индонезийские медики одними из первых в стране получили вакцину – их прививали с января. Почти все они иммунизированы CoronaVac – тем же биопрепаратом, который сейчас предлагают в центрах массовой вакцинации и в амбулаториях и в Украине.

Вакцинация в Индонезии (фото – ЕРА)

Несмотря на то, что новые варианты SARS-CoV-2 частично снижают эффективность вакцин первого поколения, число индонезийских медиков, умирающих от COVID-19, значительно сократилось – cо 158 смертей в январе до 13 в мае.

Reuters пишет, что "не менее пяти врачей и одна медсестра умерли в стране от COVID-19, несмотря на вакцинацию" (один из них получил только первую дозу, а врач в Кудусе был с сопутствующей патологией).

Читайте также: Немецкая вакцина-конкурент Pfizer показала скромную эффективность от COVID-19

В Джакарте рентгенолог Приджо Сидипратомо заявил Reuters, что он знает "по крайней мере о полудюжине врачей в городе", которые госпитализированы с COVID-19 за последний месяц, несмотря на вакцинацию, причем один находится в реанимации.

Неизвестно, насколько эффективна эта вакцина против Δ-штамма. Таких данных (по крайней мере, в открытом доступе) пока нет не только в четвертой по численности населения стране мира (~267 млн), но и где-либо еще. На середину июня число введенных доз "КоронаВака" в мире превысило 430 млн.

Вакцинация в Индонезии (фото – ЕРА)

Между тем, в середине мая в Индонезии писали, что "эффективность CoronaVac в реальных условиях даже выше, чем при клинических испытаниях".

Читайте также: Немецкие ученые: смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем 

В здравоохранении призывают: несмотря на пониженную эффективность нынешних вакцин против штаммов-мутантов, нужно прививаться любой доступной и одобренной ВОЗ вакциной (а не "ждать пфайзера", который в Украине нескоро появится в свободном доступе). Позднее, говорят специалисты, можно будет усилить защиту за счет дополнительной дозы этой или другой вакцины: сейчас идут исследования на эту тему.

  • В мае в Бразилии выяснили, что эффективность CoronaVac в защите от COVID-19 с симптомами против γ-штамма (впервые появился в Бразилии) после двух доз у людей от 70 лет и старше достигает ~42%.
  • Ранее там же сообщали, что одна доза CoronaVac на ~50% эффективна у них против симптоматичного COVID-19. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции).
  • В Чили заявляли, что CoronaVac в ~89% случаев защищает от госпитализации с COVID-19.
  • Вакцина Oxford-AstraZenecа неэффективна против легкого-среднего ковида от β-штамма (впервые открыт в ЮАР), однако она и Pfizer эффективны против госпитализации с Δ-ковидом.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина прививка индонезия госпитализация иммунитет эффективность инфекция коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 штамм Sinovac CoronaVac мутант
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 