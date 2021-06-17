Коронавирус | Немецкая вакцина-конкурент Pfizer показала скромную эффективность от COVID-19: результаты
Эффективность мРНК-вакцины CVnCoV от германский компании CureVac – лишь 47% защиты от симптоматического течения COVID-19. Разработчики пишут в пресс-релизе, что такие показатели в фазе IIb / III исследований "не соответствуют заранее определенным критериям статистического успеха" и, видимо, связаны с засильем мутантных вариантов коронавируса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В исследовании с декабря 2020 года принимают участие около 40 000 человек из 10 стран Латинской Америки и Европы. За точку отсечки в исследовании взяли две недели после второй дозы. На этот момент зафиксировано 134 случая болезни, геномы вируса у 124 заболевших расшифровали для выявления штамма, который вызвал инфекцию.
Выяснилось, что только один случай был связан с первоначальным "уханьским" вариантом SARS-CoV-2, а 57% – мутантными (всего среди больных выявлено 13 вариантов коронавируса). Из них 21% вызвал лямбда-вариант вируса (Λ, C.37, впервые выявлен в Перу) и 7% – вариант B.1.621 (впервые выявлен в Колумбии).
Разработчики пишут: такие результаты предполагают эффективность вакцины у более молодых участников, но не позволяют сделать вывод об эффективности в группе >60 лет.
Они ждут еще минимум 80 случаев, чтобы провести окончательный анализ, и надеются, что позднее суммарная эффективность вакцины "может измениться".
Читайте также: Как вакцина АКДС влияет на тяжесть COVID-19: исследование
"Богатая на разные штаммы среда подчеркивает важность разработки вакцин следующего поколения, поскольку продолжают появляться новые варианты вируса", – констатируют авторы.
Интересно, что ранее CVnCoV на 100% защитила мышей от β-штамма (B.1.351, впервые обнаружен в ЮАР).
Помимо нее, компания развивает сотрудничество с GSK по поливалентным вакцинам-кандидатам второго поколения вроде CV2CoV. Компании планируют провести ее клинические испытания в третьем квартале 2021-го с целью внедрения вакцины в 2022 году.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса: сначала это был только препарат Covishield (Oxford-AstraZeneca).
- Вакцина CoronaVac оказалась "в реальных условиях" эффективнее, чем в испытаниях.
- Исследование из Британии: вакцины Pfizer и AstraZenecа эффективны против госпитализации от Δ-штамма "короны".
- Как доза Pfizer и AstraZeneca защищает от Δ-штамма коронавируса, и как CoronaVac защищает пожилых против γ-штамма ("бразильского").
- Novavax показала результаты испытаний своей субъединичной вакцины от COVID-19: 100% защиты от тяжелого течения.
- Определять антитела перед вакцинацией не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
Читайте также: Немецкие ученые: смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем
Комментарии