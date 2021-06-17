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Коронавирус | Немецкая вакцина-конкурент Pfizer показала скромную эффективность от COVID-19: результаты

17.06.2021, 08:36
Немецкая вакцина-конкурент Pfizer показала скромную эффективность от COVID-19: результаты - Фото
Вакцина CVnCoV от CureVac (фото — EPA)

Эффективность мРНК-вакцины CVnCoV от германский компании CureVac – лишь 47% защиты от симптоматического течения COVID-19. Разработчики пишут в пресс-релизе, что такие показатели в фазе IIb / III исследований "не соответствуют заранее определенным критериям статистического успеха" и, видимо, связаны с засильем мутантных вариантов коронавируса.

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В исследовании с декабря 2020 года принимают участие около 40 000 человек из 10 стран Латинской Америки и Европы. За точку отсечки в исследовании взяли две недели после второй дозы. На этот момент зафиксировано 134 случая болезни, геномы вируса у 124 заболевших расшифровали для выявления штамма, который вызвал инфекцию.

Выяснилось, что только один случай был связан с первоначальным "уханьским" вариантом SARS-CoV-2, а 57% – мутантными (всего среди больных выявлено 13 вариантов коронавируса). Из них 21% вызвал лямбда-вариант вируса (Λ, C.37, впервые выявлен в Перу) и 7% – вариант B.1.621 (впервые выявлен в Колумбии).

СПРАВКА. CVnCoV – европейская мРКН-вакцина против SARS-CoV-2 от немецкой компании CureVac. Содержит оптимизированную, химически не модифицированную мРНК, кодирующую стабилизированный до слияния полноразмерный S-белок SARS-CoV-2, содержащийся в липидных наночастицах. Из-за более стабильной формы мРНК, чем у Pfizer-BNT или Moderna, вакцину можно хранить при 5°C. ЕС предзаказал свыше 400 млн доз.

Разработчики пишут: такие результаты предполагают эффективность вакцины у более молодых участников, но не позволяют сделать вывод об эффективности в группе >60 лет.

Они ждут еще минимум 80 случаев, чтобы провести окончательный анализ, и надеются, что позднее суммарная эффективность вакцины "может измениться".

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"Богатая на разные штаммы среда подчеркивает важность разработки вакцин следующего поколения, поскольку продолжают появляться новые варианты вируса", – констатируют авторы.

Интересно, что ранее CVnCoV на 100% защитила мышей от β-штамма (B.1.351, впервые обнаружен в ЮАР).

Помимо нее, компания развивает сотрудничество с GSK по поливалентным вакцинам-кандидатам второго поколения вроде CV2CoV. Компании планируют провести ее клинические испытания в третьем квартале 2021-го с целью внедрения вакцины в 2022 году.

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Евгений Пилипенко
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