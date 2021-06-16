Немецкие ученые проверили смешанный режим антикоронавирусной вакцинации и пришли позитивным выводам. Если первая доза была векторной вакциной (Oxford-AstraZeneca), то получение второй дозы мРНК-вакциной (Pfizer-BioNTech или Moderna) даст усиленный и безопасный иммунный ответ. Исследование выложено как препринт на medRxiv.

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На июнь 2021 года уже несколько стран рекомендуют смешанную схему: давать мРНК-вакцину после первой дозы векторной вакциной.

Сотрудники Саарского университета провели исследование с участием 216 человек. Среди них 97 получили смешанную вакцинацию: первая доза – векторной "астразенекой", вторая – мРНК. Еще 55 и 64 участника привили одинаковыми дозами – векторная→векторная или мРНК→мРНК соответственно.

Образцы крови брали у людей в среднем через две недели после второй дозы.

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IgG-антитела в S-белку вируса появились у 215 из 216 человек после иммунизации. Их уровни после смешанной схемы были примерно такими же, как и в группе мРНК→мРНК. Однако уровни IgG после вакцинации векторная→векторная были значительно ниже.

Это различие также наблюдалось в активности нейтрализующих антител. У большинства людей в группах векторная→мРНК и мРНК→мРНК была 100% подавляющая вирус активность сыворотки, но она была значительно ниже в группе векторная→векторная.

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Смешанный режим также приводил к появлению специфических к S-белку вируса CD4-лимфоцитов, которые были значительно более выраженными, чем после схемы векторная→векторная, и выше или сравнимы по величине после схемы мРНК→мРНК.

Более того, активность нацеленных на S-белок CD8-лимфоцитов после смешанной схемы была значительно выше, чем после обеих "простых" схем.

Таким образом, делают вывод авторы, применение смешанной схемы векторная→мРНК дает сильные антительные и клеточные иммунные ответы с приемлемым профилем реактогенности (безопасности по части побочек).

Евгений Пилипенко

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