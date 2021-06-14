Как вакцина АКДС влияет на тяжесть COVID-19: исследование

Вакцинированные от дифтерии или столбняка, похоже, лучше защищены от тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19, чем те, кто не был привит от патогенов, вызывающих эти болезни. Такое предположение после статистического анализа массива данных высказала международная группа медиков, препринт исследования выложен на medRxiv.

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Для проверки гипотезы была использована большая выборка данных по пожилому населению Британии: 103 049 человек, средний возраст 71,5 года, 54,2% из них женщин.

Авторы показали, что у вакцинированных от дифтерии и/или столбняка за последние 10 лет вероятность развития тяжелого COVID-19 была вдвое ниже, чем у людей без этих прививок.

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"Эти вакцины могут защитить от тяжелых симптомов COVID-19, стимулируя иммунную систему", – теоретизируют авторы.

При этом они подчеркивают: результаты исследования не позволяют наверняка утверждать причинно-следственную связь: "Возможно, указанные ассоциации вызваны неисследованным третьим фактором, который отличает тех, кто получил и не получил вакцинацию АКДС. Это может быть, например, образ жизни, поездки за границу или доступ к медуслугам и прочее".

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Также медикам не удалось определить, является ли вакцинация против а) дифтерии или б) столбняка причиной таких результатов: слишком немногие люди получали только одну из двух вакцин.

"Кроме того, хотя мы исключили людей с вакциной БЦЖ на основании ее предполагаемой связи с тяжестью COVID-19, некоторые дополнительные вакцины были противопоставлены вакцине АКДС, например от кори или гепатита B, и они также потенциально могут оказывать защитное действие и на проявление симптомов COVID-19", – добавили исследователи.

СПРАВКА. АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) - комбинированный биопрепарат для иммунизации от упомянутых болезней. Каждое из этих трех острых инфекционных заболеваний может привести как к смерти, так и к тяжелым осложнениям. АКДС содержит убитую цельную коклюшную палочку, дифтерийный и столбнячный анатоксины (обезвреженные токсины). Лицензирована в 1949 году. В Украине прививку делают детям до 1,5 лет.

В статье упоминается недавнее исследование, которое "показало высокую корреляцию" между молекулярным ответом организма на SARS-CoV-2 и белками вакцины АКДС.

Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила пандемию. На начало лета 2021-го от ковида только официально умерли более 3,8 млн человек.

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Евгений Пилипенко

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