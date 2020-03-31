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Почему коронавирус больше всего ударил по Италии и США. Ученые выдвинули версию

Почему коронавирус больше всего ударил по Италии и США. Ученые выдвинули версию - Фото
Фото: pixabay.com
31.03.2020, 09:54

Эпидемиологи в США полагают, что все дело в привитости населения БЦЖ. Вакцину можно будет применять, как метод борьбы с коронавирусом, считают они.

Существует связь между силой вспышки коронавируса и смертностью от него в разных странах и тем, как обширно и давно там прививают людей противотуберкулезной вакциной БЦЖ. Об этом пишут в препринте исследования на medRxiv эпидемиологи из США.

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Авторы доклада утверждают, что там, где такой вакцинации не было (Италия, Нидерланды, США), быстрее всего распространился коронавирус и больше всего людей пострадало от вызываемой им болезни COVID-19.

Ученые пишут, что скорость распространения и число смертей в стране зависят от того, насколько сильна экономика, развито ли здравоохранение, какие там культурные нормы и усилия по смягчению последствий. Но в части стран (Италия, США, Бельгия, Нидерланды, Иран) эта корреляция не работает. Авторы анализа считают, что эти страны объединяет отсутствие привитого БЦЖ населения или недавнее начало политики такой вакцинации.

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Посчитав соотношение случаев заражения (и смертности от COVID-19) к населению этих стран, исследователи увидели, что там эпидемия идет вчетверо быстрее и сильнее, чем в среднем по планете. Напротив, в относительно бедных странах с тотальной и давней вакцинацией БЦЖ (к примеру, Бразилия) наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавируса - несмотря на слабую экономику.

БЦЖ (сокращение от "Бацилла Кальмета-Герена) - разработанная в 1921 году прививка против туберкулеза из искусственно выращенного и ослабленного штамма бычьей туберкулезной палочки, которая уже не может заражать человека. Для приобретения иммунитета достаточно одной инъекции. Относительно безопасная и недорогая. При вакцинации взрослого эффективность не доказана.

Медики отдельно выделили Китай, где БЦЖ делали с 1950-х, но в 1966-1976 годах прекратили прививать людей. Это, полагают авторы исследования, привело к появлении "слабой прослойки" населения, которая более других пострадала в КНР от вспышки SARS-CoV-2.

Отмечается, что позднее начало политики вакцинации БЦЖ в целом не коррелирует с количеством случаев COVID-19, но более ранняя дата начала такой политики в стране снижает уровень смертности от коронавируса.

"Страны, в которых поздний запуск универсальной политики БЦЖ (Иран, 1984 год), имеют высокую смертность от COVID-19, что согласуется с идеей о том, что БЦЖ защищает привитых пожилых людей", - пишут в докладе.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

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Евгений Пилипенко
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