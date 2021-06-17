В Украине за сутки сделали рекордное число вакцинаций от коронавируса – Минздрав

Рекордное число украинцев были вакцинированы от коронавиурса за прошедшие сутки, 16 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За сутки прививку от COVID-19 сделали 76 538 человек. Из них первой дозой были вакцинированы 50 818, завершили вакцинацию (получили две дозы) 25 720 человек.

Всего с начала кампании вакцинации было сделано 1 907 685 прививок. Первой дозой вакцинирован 1 594 081 человек, завершили вакцинацию 313 604.

Больше всего за сутки прививок было сделано в Киеве – 10 973, также в Киеве больше всего вакцинаций с начала кампании – 233 941.

Таблица вакцинации по областям:

9 июня 2021 года Киев и все области Украины перешли на зеленый уровень эпидопасности.

Вчера, 18 июня, Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

За прошедшие сутки выявлены 1188 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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