Коронавирус. В Украине 1188 новых случаев, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Вчера, 16 июня, в Украине выявили 1188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1045), выздоровели 4682 пациента (днем ранее – 4802). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 62 ребенка и шесть медиков. Госпитализирован 601 человек (сутками ранее – 699), 55 пациентов умерли (сутками ранее – 78).

Официально за 16 июня сделаны 55 296 тестов на коронавирус (58 853 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 036, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 10 538, экспресс-тестов на антиген – 17 722.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 227 225 заболевших COVID-19, из них 2 145 660 выздоровели, 51 902 человека умерли. Проведено более 10,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 251 новый заболевший;

Харьковская – 96;

Днепропетровская – 78;

Киевская – 60;

Запорожская – 58;

Полтавская – 54;

Донецкая – 51;

Сумская – 46;

Львовская – 45;

Винницкая – 43;

Николаевская – 43;

Хмельницкая – 42;

Черкасская – 41;

Херсонская – 37;

Волынская – 36;

Житомирская – 35;

Закарпатская – 26;

Ровенская – 23;

Черновицкая – 23;

Луганская – 21;

Одесская – 21;

Черниговская – 19;

Ивано-Франковская – 14;

Тернопольская – 13;

Кировоградская – 12.

9 июня 2021 года Киев и все области Украины перешли на зеленый уровень эпидопасности.

Вчера, 18 июня, Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

Читайте карточки: Вакцинация от коронавируса во время беременности: чем можно, кому, безопасность

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.