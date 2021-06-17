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Коронавирус. В Украине 1188 новых случаев, больше всего – в Киеве и Харьковской области

17.06.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине 1188 новых случаев, больше всего – в Киеве и Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 16 июня, в Украине выявили 1188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1045), выздоровели 4682 пациента (днем ранее – 4802). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 62 ребенка и шесть медиков. Госпитализирован 601 человек (сутками ранее – 699), 55 пациентов умерли (сутками ранее – 78).

Официально за 16 июня сделаны 55 296 тестов на коронавирус (58 853 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 036, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 10 538, экспресс-тестов на антиген – 17 722.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 227 225 заболевших COVID-19, из них 2 145 660 выздоровели, 51 902 человека умерли. Проведено более 10,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 251 новый заболевший;
Харьковская – 96;
Днепропетровская – 78;
Киевская – 60;
Запорожская – 58;
Полтавская – 54;
Донецкая – 51;
Сумская – 46;
Львовская – 45;
Винницкая – 43;
Николаевская – 43;
Хмельницкая – 42;
Черкасская – 41;
Херсонская – 37;
Волынская – 36;
Житомирская – 35;
Закарпатская – 26;
Ровенская – 23;
Черновицкая – 23;
Луганская – 21;
Одесская – 21;
Черниговская – 19;
Ивано-Франковская – 14;
Тернопольская – 13;
Кировоградская – 12.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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