Коронавирус. В Киеве и всех областях ввели зеленый уровень эпидопасности

В Киеве и всех областях Украины введен зеленый уровень эпидопасности по показателям динамики эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В таблице видно, что во всех областях достигнуты необходимые для зеленой зоны показатели по охвату тестирования. Не превышены по всей Украине установленные пороги по загруженности коек с кислородом, динамике и уровню госпитализаций. Уровень заболеваемости находится в пределах допустимой нормы в 16 областях и в среднем по всей Украине.

На сайте Минздрава объясняют, что зеленый уровень вводится по всей стране, когда заболеваемость гриппом и ОРВИ в 13+ регионах не превышает 50%, а коэффициент позитивных ПЦР и экспресс-тестов на коронавирус – менее 5%.

Зеленая зона позволяет пересмотреть подходы к карантину в сторону смягчения, отмечают в МОЗ.

6 июня Кабмин решил смягчить карантин в Украине, были ослаблены ограничения для заведений культуры и туризма, а также изменил условия въезда в Украину.

За прошедшие сутки, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев COVID-19.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.