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Коронавирус. В Киеве и всех областях ввели зеленый уровень эпидопасности

09.06.2021, 11:06
Коронавирус. В Киеве и всех областях ввели зеленый уровень эпидопасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве и всех областях Украины введен зеленый уровень эпидопасности по показателям динамики эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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В таблице видно, что во всех областях достигнуты необходимые для зеленой зоны показатели по охвату тестирования. Не превышены по всей Украине установленные пороги по загруженности коек с кислородом, динамике и уровню госпитализаций. Уровень заболеваемости находится в пределах допустимой нормы в 16 областях и в среднем по всей Украине.

На сайте Минздрава объясняют, что зеленый уровень вводится по всей стране, когда заболеваемость гриппом и ОРВИ в 13+ регионах не превышает 50%,  а коэффициент позитивных ПЦР и экспресс-тестов на коронавирус – менее 5%.

Зеленая зона позволяет пересмотреть подходы к карантину в сторону смягчения, отмечают в МОЗ.

Марк Сировой
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Украина киев карантин зеленая зона коронавирус COVID-19 области
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