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Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине снизилось

09.06.2021, 08:18
Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине снизилось - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 57 детей и 74 медика. Госпитализированы 756 человек (сутками ранее – 483), 77 пациентов умерли (сутками ранее – 118).

Официально за 8 июня сделаны 60 620 тестов на коронавирус (57 556 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 344, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 463, экспресс-тестов на антиген – 23 813.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 218 039 заболевших COVID-19, из них 2 108 684 выздоровели, 51 410 человек умерли. Проведено более 10,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 262 заболевших за сутки;
Киевская – 142;
Харьковская – 87;
Днепропетровская – 75;
Ровенская – 75;
Херсонская – 68;
Хмельницкая – 64;
Николаевская – 59;
Донецкая – 56;
Львовская – 55;
Одесская – 44;
Запорожская – 43;
Сумская – 43;
Волынская – 42;
Полтавская – 41;
Черкасская – 36;
Закарпатская – 31;
Ивано-Франковская – 30;
Тернопольская – 24;
Черновицкая – 22;
Луганская – 21;
Кировоградская – 20;
Винницкая – 18;
Житомирская – 16;
Черниговская – 11.

  • 7 июня Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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