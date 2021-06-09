Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине снизилось
Вчера, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 57 детей и 74 медика. Госпитализированы 756 человек (сутками ранее – 483), 77 пациентов умерли (сутками ранее – 118).
Официально за 8 июня сделаны 60 620 тестов на коронавирус (57 556 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 344, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 463, экспресс-тестов на антиген – 23 813.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 218 039 заболевших COVID-19, из них 2 108 684 выздоровели, 51 410 человек умерли. Проведено более 10,4 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 262 заболевших за сутки;
Киевская – 142;
Харьковская – 87;
Днепропетровская – 75;
Ровенская – 75;
Херсонская – 68;
Хмельницкая – 64;
Николаевская – 59;
Донецкая – 56;
Львовская – 55;
Одесская – 44;
Запорожская – 43;
Сумская – 43;
Волынская – 42;
Полтавская – 41;
Черкасская – 36;
Закарпатская – 31;
Ивано-Франковская – 30;
Тернопольская – 24;
Черновицкая – 22;
Луганская – 21;
Кировоградская – 20;
Винницкая – 18;
Житомирская – 16;
Черниговская – 11.
- 7 июня Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.
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