Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине снизилось

Вчера, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 57 детей и 74 медика. Госпитализированы 756 человек (сутками ранее – 483), 77 пациентов умерли (сутками ранее – 118).

Официально за 8 июня сделаны 60 620 тестов на коронавирус (57 556 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 344, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 463, экспресс-тестов на антиген – 23 813.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 218 039 заболевших COVID-19, из них 2 108 684 выздоровели, 51 410 человек умерли. Проведено более 10,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 262 заболевших за сутки;

Киевская – 142;

Харьковская – 87;

Днепропетровская – 75;

Ровенская – 75;

Херсонская – 68;

Хмельницкая – 64;

Николаевская – 59;

Донецкая – 56;

Львовская – 55;

Одесская – 44;

Запорожская – 43;

Сумская – 43;

Волынская – 42;

Полтавская – 41;

Черкасская – 36;

Закарпатская – 31;

Ивано-Франковская – 30;

Тернопольская – 24;

Черновицкая – 22;

Луганская – 21;

Кировоградская – 20;

Винницкая – 18;

Житомирская – 16;

Черниговская – 11.

7 июня Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

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Денис Юдин

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