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Кабмин смягчил карантин в Украине

07.06.2021, 20:04
Кабмин смягчил карантин в Украине - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабмин принял изменения в постановление о введении карантина, которыми значительно ослабил карантинные правила для заведений культуры и туризма и изменил условия въезда в Украину.

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Теперь при въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того правительство разрешило проводить массовые мероприятия с участием больше одного человека на 4 кв м, если мероприятие проводится на открытом воздухе, или заполненностью двух третей мест — если в зале. Если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации, никакие ограничения не применяются.

Также разрешено проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест.

Кинотеатры и другие культурные заведения могут заполнять свои залы на две трети. Размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.

Кафе и ресторанам Кабмин разрешил работать круглосуточно.

Также правительство разрешило работу гостиниц, хостелов, кемпингов.

В кафе и ресторанах столики должны быть размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга.

  • Вчера, 6 июня, в Украине выявили 535 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 937), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (87 случаев за сутки). 
  • На селекторном совещании в Офисе президента заявили, что в Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все показатели стабилизируются. 
Вадим Ребрина
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кабмин вакцинация карантин коронавирус
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