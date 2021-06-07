Все показатели стабилизируются. У Зеленского прошло совещание по ситуации с COVID-19

На селекторном совещании в Офисе президента заявили, что в Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все показатели стабилизируются. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных за неделю снизилась почти на 38% – сейчас болеют 81927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Также перед Зеленским отчитались о наращивании темпов вакцинации. Всего за неделю привито 240 543 человека. Общее количество привитых в Украине — 1 388 124 человек. Первую дозу получили 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

Центры массовой вакцинации на минувших выходных работали в 10 городах Украины. Вакцинированы почти 65 000 человек.

Шмыгаль призвал местные власти способствовать открытию центров вакцинации в регионах.

Материальная помощь в размере 8 000 грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, выплачена на сумму 1,4 млрд грн. Средства получили 175 000 человек. Всего было зарегистрировано почти 340 000 заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня, сообщили в ОП.

На прошедших выходных центры массовой вакцинации открыли в 10 городах Украины.

Вчера, 6 июня, в Украине выявили 535 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 937), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (87 случаев за сутки).





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.