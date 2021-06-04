На выходных центры массовой вакцинации будут работать в 10 городах Украины: адреса
На выходных, 5-6 июня 2021 года, в десяти городах Украины будут работать центры вакцинации против коронавируса. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.
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Центры вакцинации откроются по адресам:
– Киев: на базе Международного выставочного центра (м. Левобережная);
– Львов: на базе стадиона "Арена Львов";
– Одесса: на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская";
– Тернополь: на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
– Полтава: на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
– Кременчуг (Полтавская область): на базе лицея №11 "Гарант";
– Лубни (Полтавская область):на базе кинотеатра "Киевская Русь";
– Миргород (Полтавская область): на базе дома культуры горсовета;
– Горишние Плавни (Полтавская область): на базе Горно-обогатительного комбината;
– Ровно: на базе областного клинического центра имени Полищука.
Вакцинироваться смогут те, кто записан в приложении Дія.
- Вчера, 3 июня, началась запись на вакцинацию для украинцев с оккупированных территорий.
- Также вчера в Украину доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca.
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