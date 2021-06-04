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На выходных центры массовой вакцинации будут работать в 10 городах Украины: адреса

04.06.2021, 14:14
На выходных центры массовой вакцинации будут работать в 10 городах Украины: адреса - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)

На выходных, 5-6 июня 2021 года, в десяти городах Украины будут работать центры вакцинации против коронавируса. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

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Центры вакцинации откроются по адресам:

– Киев: на базе Международного выставочного центра (м. Левобережная);

– Львов: на базе стадиона "Арена Львов";

– Одесса: на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская";

– Тернополь: на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

– Полтава: на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

– Кременчуг (Полтавская область): на базе лицея №11 "Гарант";

– Лубни (Полтавская область):на базе кинотеатра "Киевская Русь";

– Миргород (Полтавская область): на базе дома культуры горсовета;

– Горишние Плавни (Полтавская область): на базе Горно-обогатительного комбината;

– Ровно: на базе областного клинического центра имени Полищука.

Вакцинироваться смогут те, кто записан в приложении Дія.

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Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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