На выходных центры массовой вакцинации будут работать в 10 городах Украины: адреса

На выходных, 5-6 июня 2021 года, в десяти городах Украины будут работать центры вакцинации против коронавируса. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Центры вакцинации откроются по адресам:

– Киев: на базе Международного выставочного центра (м. Левобережная);

– Львов: на базе стадиона "Арена Львов";

– Одесса: на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская";

– Тернополь: на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

– Полтава: на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

– Кременчуг (Полтавская область): на базе лицея №11 "Гарант";

– Лубни (Полтавская область):на базе кинотеатра "Киевская Русь";

– Миргород (Полтавская область): на базе дома культуры горсовета;

– Горишние Плавни (Полтавская область): на базе Горно-обогатительного комбината;

– Ровно: на базе областного клинического центра имени Полищука.

Вакцинироваться смогут те, кто записан в приложении Дія.

Вчера, 3 июня, началась запись на вакцинацию для украинцев с оккупированных территорий.

Также вчера в Украину доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca.

Читайте также: Волшебный укол. Я хочу вакцинироваться, но мне еще не 65. Как это сделать?

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.