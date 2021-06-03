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В Украину в рамках COVAX доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca

03.06.2021, 18:51
В Украину в рамках COVAX доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (скриншот из видео CBS News)

В Украину в рамках международного механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — 705 600 доз. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ Украина.

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Согласно сообщению, эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, речь идет о медиках и работниках учреждений здравоохранения, участниках Операции объединенных сил, социальных работниках, священнослужителях, сотрудниках МВД, СБУ, людях в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.

В ЮНИСЕФ напомнили, что это уже четвертая поставка в Украину в рамках COVAX.

18 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Индия вряд ли возобновит крупный экспорт вакцин против COVID-19 как минимум до октября, поскольку государство нуждается в вакцинах для внутреннего использования. Из-за такой длительной задержки во всем мире может усугубиться дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX

Вадим Ребрина
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вакцинация коронавирус AstraZeneca COVAX
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