В Украину в рамках COVAX доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca

В Украину в рамках международного механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — 705 600 доз. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, речь идет о медиках и работниках учреждений здравоохранения, участниках Операции объединенных сил, социальных работниках, священнослужителях, сотрудниках МВД, СБУ, людях в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.

В ЮНИСЕФ напомнили, что это уже четвертая поставка в Украину в рамках COVAX.

18 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Индия вряд ли возобновит крупный экспорт вакцин против COVID-19 как минимум до октября, поскольку государство нуждается в вакцинах для внутреннего использования. Из-за такой длительной задержки во всем мире может усугубиться дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.