UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters

18.05.2021, 11:30
Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters - Фото
Индия. Пустые кисородные баллоны из больниц для пациентов с COVID-19 (Фото – Jagadeesh NV, EPA)

Индия вряд ли возобновит крупный экспорт вакцин против COVID-19 как минимум до октября, поскольку государство нуждается в вакцинах для внутреннего использования. Из-за такой длительной задержки во всем мире может усугубиться дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX, в которую входит и Украина. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три правительственных источника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Борясь с крупнейшим в мире скачком распространения коронавируса, Индия месяц назад прекратила экспорт вакцины после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз, отмечает издание. 

Источники не называют страны, в которых сообщается о задержке в поставках вакцин. 

Однако, несмотря на это, собеседники в правительстве Индии отмечают, что что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет контролировать вторую волну коронавируса в стране.

"Пока Индия сталкивается с поистине ужасной волной пандемии, производство вакцины в Индии, включая 140 миллионов доз вакцины, первоначально предназначенных для COVAX, были направлены на защиту своих граждан", – говорится в сообщении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, ответственного за COVAX.

СПРАВКА. Индия обеспечивает около 65% мирового рынка вакцин, и около 20% рынка их дженериков (аналогов оригинальных лекарственных препаратов, которые больше не находятся под патентной защитой). 

Читайте также: "Отказались от всего, кроме кислорода". Украина решила помочь Индии в борьбе с COVID-19

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Индия вакцина заболеваемость COVAX
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 