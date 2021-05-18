Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters

Индия вряд ли возобновит крупный экспорт вакцин против COVID-19 как минимум до октября, поскольку государство нуждается в вакцинах для внутреннего использования. Из-за такой длительной задержки во всем мире может усугубиться дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX, в которую входит и Украина. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три правительственных источника.

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Борясь с крупнейшим в мире скачком распространения коронавируса, Индия месяц назад прекратила экспорт вакцины после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз, отмечает издание.

Источники не называют страны, в которых сообщается о задержке в поставках вакцин.

Однако, несмотря на это, собеседники в правительстве Индии отмечают, что что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет контролировать вторую волну коронавируса в стране.

"Пока Индия сталкивается с поистине ужасной волной пандемии, производство вакцины в Индии, включая 140 миллионов доз вакцины, первоначально предназначенных для COVAX, были направлены на защиту своих граждан", – говорится в сообщении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, ответственного за COVAX.

СПРАВКА. Индия . Индия обеспечивает около 65% мирового рынка вакцин, и около 20% рынка их дженериков (аналогов оригинальных лекарственных препаратов, которые больше не находятся под патентной защитой).

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Станислав Стороженко

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