Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters
Индия вряд ли возобновит крупный экспорт вакцин против COVID-19 как минимум до октября, поскольку государство нуждается в вакцинах для внутреннего использования. Из-за такой длительной задержки во всем мире может усугубиться дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX, в которую входит и Украина. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три правительственных источника.
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Борясь с крупнейшим в мире скачком распространения коронавируса, Индия месяц назад прекратила экспорт вакцины после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз, отмечает издание.
Источники не называют страны, в которых сообщается о задержке в поставках вакцин.
Однако, несмотря на это, собеседники в правительстве Индии отмечают, что что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет контролировать вторую волну коронавируса в стране.
"Пока Индия сталкивается с поистине ужасной волной пандемии, производство вакцины в Индии, включая 140 миллионов доз вакцины, первоначально предназначенных для COVAX, были направлены на защиту своих граждан", – говорится в сообщении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, ответственного за COVAX.
- На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.
- 30 апреля Украина закрыла въезд для прибывающих из Индии.
- 1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.
- 7 мая сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение запланированных объемов поставок в 2021 году антикоронавирусной вакцины из Индии Novavax с 10 млн до 15 млн доз и объема первой партии с 2 до 4 млн доз.
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