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Началась запись на вакцинацию против COVID-19 для украинцев из оккупированных территорий

03.06.2021, 17:08
Началась запись на вакцинацию против COVID-19 для украинцев из оккупированных территорий - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Началась запись на вакцинацию против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя, которые относятся к приоритетным группам (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Запись на прививки против коронавируса происходит по номеру контакт-центра МОЗ по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Во время разговора с оператором, человек должен сообщить, из какого он населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать свои данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор запишет желающего на вакцинацию и пришлет ему СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у человека есть украинский номер телефона, или письма на электронную почту – в случае его отсутствия.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу – по нему человека должны беспрепятственно пропустить на подконтрольные правительству Украины территории.

Граждане, которые готовы пройти вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

"Вместе с Минреинтеграции мы разработали максимально простую процедуру, которая позволит украинцам из приоритетных групп, проживающим на временно оккупированных территориях, быстро и беспрепятственно получить прививку от COVID-19 в удобных для них пунктах прививок на контролируемой Украины территории. Эти пункты обеспечены всем необходимым для осуществления вакцинации", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Адреса пунктов вакцинации (нажмите на таблицу для ее увеличения)

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Наталия Медведева
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Донбасс Крым вакцинация коронавирус
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