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Как в Киеве будут вакцинировать от COVID-19 на этих выходных: очереди в МВЦ "оптимизируют"

03.06.2021, 12:39
Как в Киеве будут вакцинировать от COVID-19 на этих выходных: очереди в МВЦ
Фото: пресс-служба КГГА

Чтобы сократить ожидание в очереди на антикоронавирусную вакцинацию киевлян в Международном выставочном центре, власти немного поменяют процесс. Будет две очереди в зависимости от того, кого позвали на прививку, и кто просто пришел, потому что записался в приложении Дія. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

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На прошлых выходных желающих привиться от COVID-19 среди просто зарегистрированных в мобильном приложении оказалось больше, чем тех, кому медики позвонили и пригласили на укол. Из около 7000 киевлян по звонку подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек.

Теперь одна очередь будет для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время, а вторая – для тех, кто также записан в Дія, но приглашения пока не получил. Последние могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке живой очереди.

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Приглашенные должны будут показать SMS-сообщение с датой, временем и номером бригады вакцинации. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке живой очереди с 10:00 до 17:30.

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Евгений Пилипенко
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