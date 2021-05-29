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29.05.2021, 13:28

Коронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фото

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Коронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фото
Коронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фото
Коронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фотоКоронавирус. В Киеве заработал центр массовой вакцинации – фото

В Киеве начал работать центр массовой вакцинации против коронавируса, расположенный в Международном выставочном центре. Об этом с места событий передает Громадське радіо.

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Как сообщается, перед открытием обзвонили 8000 человек, которые записались на вакцинацию через приложение Дія, согласились прийти 560.

В центре работает 16 бригад, у каждой – по 100 доз китайской вакцины CoronaVac.

Как пишут журналисты, чиновники утверждают, что прививают людей в возрасте 65+, записанных через Дія. Однако на месте прививают и других людей, которые также записались и взяли с собой паспорт, идентификационный код, мобильный и копию декларации с семейным врачом.

Центр будет работать лишь по выходным, на этих вакцинируют житель трех районов Киева, на следующих – других трех.

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Фото – Мар’яна Чорнієвич, Громадське радіо

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Теги: киев, центр массовой вакцинации, вакцинация, мвц, коронавирус, COVID-19, CoronaVac
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