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Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших: больше всего – в Киеве

29.05.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших: больше всего – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 28 мая, в Украине выявили 3096 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3306), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (377). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также среди лидеров по суточной заболеваемости - Днепропетровская (261 новый заболевший), Львовская (231), Киевская (197) и Запорожская (170) области.

В Украине за сутки умерли 156 больных COVID-19 (днем ранее - 156), выздоровели - 10 199 (13 298), госпитализированы – 1309 (1402).

Было сделано 57 384 теста на коронавирус (60 563): методом ПЦР – 25 401 (25 454), ИФА – 10 963 (11 758), экспресс-тестов на антиген – 21 020 (23 351).

На утро 29 мая в Украине зафиксировали 2 199 769 заболевших COVID-19, умерли 50 388 пациентов, выздоровели – 2 030 415.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 377 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 384);
Винницкая область – 58 (63);
Волынская – 87 (104);
Днепропетровская – 261 (280);
Донецкая – 120 (228);
Житомирская – 77 (74);
Закарпатская – 62 (38);
Запорожская – 170 (195);
Ивано-Франковская – 65 (51);
Киевская – 197 (221);
Кировоградская – 31 (47);
Луганская – 31 (46);
Львовская – 231 (251);
Николаевская – 141 (154);
Одесская – 167 (114);
Полтавская – 106 (78);
Ровенская – 156 (177);
Сумская – 106 (98);
Тернопольская – 57 (77);
Харьковская – 169 (191);
Херсонская – 77 (69);
Хмельницкая – 76 (106);
Черкасская – 129 (135);
Черновицкая – 62 (68);
Черниговская – 83 (57).

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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