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В центрах массовой вакцинации Киева, Львова и Одессы нельзя будет выбирать вакцину

28.05.2021, 21:00
В центрах массовой вакцинации Киева, Львова и Одессы нельзя будет выбирать вакцину - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

В Минздраве отметили, что в пилотных центрах массовой вакцинации от коронавируса, которые откроются на этих выходных в Киеве, Львове и Одессе, нельзя будет выбирать вакцину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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29 мая такие центры откроются в Киеве на базе Международного выставочного центра, во Львове на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

Центры будут работать только в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания в приложении, через сайт Дия или через контакт-центр Минздрава.

Прививать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили по телефону. Приоритет будет предоставляться пожилым людям, отмечают в министерстве.

"Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", – говорится в сообщении.

Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах, сообщили в МОЗ.

  • На 20 мая в Украине ввели 1 млн доз вакцины от COVID-19, больше всего прививали молодежь.

Читайте также: В Минздрав опубликовали статистику побочек по типу вакцины от коронавируса

Вадим Ребрина
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Львов киев одесса вакцинация коронавирус CoronaVac
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