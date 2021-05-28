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В Киеве завтра начнется вакцинация от COVID-19 в Международном выставочном центре

28.05.2021, 12:41
В Киеве завтра начнется вакцинация от COVID-19 в Международном выставочном центре - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

В Киеве завтра открывается центр вакцинации от коронавируса в выходные дни для тех, кто зарегистрировался в приложении Дія. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

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Центр вакцинации откроется 29 мая 2021 года на базе Международного выставочного центра.

Киевлян, зарегистрировавшихся в приложении Дія, будут прививвать вакциной CoronaVac.

Кличко отметил, что Киев получил очередную партию CoronaVac, 20 640 доз будут использованы для вакцинирования паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных и записавшихся в приложении Дія.

Денис Юдин
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