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Завтра на стадионе Арена Львов стартует ковид-вакцинация: кого привьют, чем, график работы

28.05.2021, 10:15
Завтра на стадионе Арена Львов стартует ковид-вакцинация: кого привьют, чем, график работы - Фото
Стадион Арена Львов (источник - facebook.com_ArenaLviv)

29 мая на стадионе Арена Львов начнет работу первый в Украине центр вакцинации от коронавируса. В департаменте охраны здоровья Львовской областной госадминистрации рассказали детали.

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Кого будут прививать:

Лиц старше 60 лет, которые записались на вакцинацию через приложение Дия.

График работы центра:

В субботу и воскресенье будут работать по четыре бригады медиков. Две бригады будут работать с 10:00 – 15:00, еще две – с 15:00 до 19:00. Всего привить планируют до тысячи украинцев.

Какая вакцина будет использоваться:

Прививать будут китайским препаратом Coronavac. Эта вакцина является инактивированной – она действует, используя убитые частички вируса, тренируя таким образом иммунитет.

  • На 20 мая в Украине ввели 1 млн доз вакцины от COVID-19, больше всего прививали молодежь.

Читайте также: В Минздрав опубликовали статистику побочек по типу вакцины от коронавируса

Дарья Мостовая
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Львов вакцинация прививка стадион арена львов коронавирус COVID-19 CoronaVac
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