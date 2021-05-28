Завтра на стадионе Арена Львов стартует ковид-вакцинация: кого привьют, чем, график работы

29 мая на стадионе Арена Львов начнет работу первый в Украине центр вакцинации от коронавируса. В департаменте охраны здоровья Львовской областной госадминистрации рассказали детали.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Кого будут прививать:

Лиц старше 60 лет, которые записались на вакцинацию через приложение Дия.

График работы центра:

В субботу и воскресенье будут работать по четыре бригады медиков. Две бригады будут работать с 10:00 – 15:00, еще две – с 15:00 до 19:00. Всего привить планируют до тысячи украинцев.

Какая вакцина будет использоваться:

Прививать будут китайским препаратом Coronavac. Эта вакцина является инактивированной – она действует, используя убитые частички вируса, тренируя таким образом иммунитет.

На 20 мая в Украине ввели 1 млн доз вакцины от COVID-19, больше всего прививали молодежь.

Читайте также: В Минздрав опубликовали статистику побочек по типу вакцины от коронавируса

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.