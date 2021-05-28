Завтра на стадионе Арена Львов стартует ковид-вакцинация: кого привьют, чем, график работы
29 мая на стадионе Арена Львов начнет работу первый в Украине центр вакцинации от коронавируса. В департаменте охраны здоровья Львовской областной госадминистрации рассказали детали.
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Кого будут прививать:
Лиц старше 60 лет, которые записались на вакцинацию через приложение Дия.
График работы центра:
В субботу и воскресенье будут работать по четыре бригады медиков. Две бригады будут работать с 10:00 – 15:00, еще две – с 15:00 до 19:00. Всего привить планируют до тысячи украинцев.
Какая вакцина будет использоваться:
Прививать будут китайским препаратом Coronavac. Эта вакцина является инактивированной – она действует, используя убитые частички вируса, тренируя таким образом иммунитет.
- На 20 мая в Украине ввели 1 млн доз вакцины от COVID-19, больше всего прививали молодежь.
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