Перу – мировой лидер по смертности от коронавируса на душу населения

Перу стало мировым лидером по уровню смертности от коронавирусной болезни COVID-19 на душу населения после того, как в южноамериканской стране скорректировали статистику, в результате чего число умерших увеличилось почти втрое. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее рекордный показатель был в Венгрии – около 300 смертей от ковида на 100 000 человек. После обновления данных по Перу, эта страна вышла в лидеры – более 500 на 100 000.

Власти Перу объяснили сильнейшую разбежность в показателях до и после корректировки недостаточным тестированием, из-за чего было сложно установить, стал ли причиной смерти вирус или какая-то другая болезнь.

Люди из удаленных от центров цивилизации племен вынуждены путешествовать за вакциной многие километры:

На 1 июня 2021 года в Перу зафиксировано почти 2 млн случаев болезни, около 70 000 пациентов умерли. Основной вариант коронавируса в стране – мутан γ-штамм ("бразильский").

Читайте также: В Перу президент пробыл на посту шесть дней. Это не рекорд – были лидеры и на час

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.