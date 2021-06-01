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Перу – мировой лидер по смертности от коронавируса на душу населения

01.06.2021, 13:51
Перу – мировой лидер по смертности от коронавируса на душу населения - Фото
Вакцинация в Перу (фото - ЕРА)

Перу стало мировым лидером по уровню смертности от коронавирусной болезни COVID-19 на душу населения после того, как в южноамериканской стране скорректировали статистику, в результате чего число умерших увеличилось почти втрое. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса пишет Голос Америки.

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Ранее рекордный показатель был в Венгрии – около 300 смертей от ковида на 100 000 человек. После обновления данных по Перу, эта страна вышла в лидеры – более 500 на 100 000.

Власти Перу объяснили сильнейшую разбежность в показателях до и после корректировки недостаточным тестированием, из-за чего было сложно установить, стал ли причиной смерти вирус или какая-то другая болезнь.

Люди из удаленных от центров цивилизации племен вынуждены путешествовать за вакциной многие километры: 

На 1 июня 2021 года в Перу зафиксировано почти 2 млн случаев болезни, около 70 000 пациентов умерли. Основной вариант коронавируса в стране – мутан γ-штамм ("бразильский").

Читайте также: В Перу президент пробыл на посту шесть дней. Это не рекорд – были лидеры и на час

Евгений Пилипенко
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рекорд вакцинация медицина перу смертность статистика коронавирус COVID-19
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