Перу – мировой лидер по смертности от коронавируса на душу населения
Перу стало мировым лидером по уровню смертности от коронавирусной болезни COVID-19 на душу населения после того, как в южноамериканской стране скорректировали статистику, в результате чего число умерших увеличилось почти втрое. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса пишет Голос Америки.
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Ранее рекордный показатель был в Венгрии – около 300 смертей от ковида на 100 000 человек. После обновления данных по Перу, эта страна вышла в лидеры – более 500 на 100 000.
Власти Перу объяснили сильнейшую разбежность в показателях до и после корректировки недостаточным тестированием, из-за чего было сложно установить, стал ли причиной смерти вирус или какая-то другая болезнь.
Люди из удаленных от центров цивилизации племен вынуждены путешествовать за вакциной многие километры:
На 1 июня 2021 года в Перу зафиксировано почти 2 млн случаев болезни, около 70 000 пациентов умерли. Основной вариант коронавируса в стране – мутан γ-штамм ("бразильский").
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