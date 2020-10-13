Ждал семь месяцев. Власти Перу открыли руины Мачу-Пикчу ради одного японского туриста

Джесси Такаяма с марта жил в Перу, ожидая возможности войти в древний город инков

Власти Перу позволили открыть руины Мачу-Пикчу для одного единственного японского туриста после того, как он почти семь месяцев ждал возможности войти в город-цитадель инков. Об этом сообщил министр культуры Перу Алехандро Нейра, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 26-летний Джесси Такаяма, у которого с марта был билет на вход в Мачу-Пикчу, стал первым посетителем за семь месяцев, который смог прогуляться по улицам всемирно известного древного города.

Он планировал остановиться в Перу всего на несколько дней – чтобы посмотреть город инков. Но накануне приезда Такаямы, Мачу-Пикчу закрыли для туристов из-за пандемии коронавируса.

Все это время Такаяма жил в городе Куско, он оставался единственным иностранным туристом в регионе.

"Он приехал в Перу с мечтой попасть туда, – сказал Нейра. – Гражданин Японии вошел в Мачу-Пикчу вместе с нашим руководителем парка,".

Министр Нейра сказал, что в ноябре каменные руины Мачу-Пикчу будут вновь открыты для местных и иностранных туристов.

СПРАВКА. Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах на территории Перу, над долиной реки Урубамба. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала. Также здесь есть необычные астрономические сооружения.

Читайте также: Священную скалу австралийских аборигенов закрыли даже в Google Maps

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.