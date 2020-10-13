Ждал семь месяцев. Власти Перу открыли руины Мачу-Пикчу ради одного японского туриста
Джесси Такаяма с марта жил в Перу, ожидая возможности войти в древний город инков
Власти Перу позволили открыть руины Мачу-Пикчу для одного единственного японского туриста после того, как он почти семь месяцев ждал возможности войти в город-цитадель инков. Об этом сообщил министр культуры Перу Алехандро Нейра, передает Reuters.
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Как отмечается, 26-летний Джесси Такаяма, у которого с марта был билет на вход в Мачу-Пикчу, стал первым посетителем за семь месяцев, который смог прогуляться по улицам всемирно известного древного города.
Он планировал остановиться в Перу всего на несколько дней – чтобы посмотреть город инков. Но накануне приезда Такаямы, Мачу-Пикчу закрыли для туристов из-за пандемии коронавируса.
Все это время Такаяма жил в городе Куско, он оставался единственным иностранным туристом в регионе.
"Он приехал в Перу с мечтой попасть туда, – сказал Нейра. – Гражданин Японии вошел в Мачу-Пикчу вместе с нашим руководителем парка,".
Министр Нейра сказал, что в ноябре каменные руины Мачу-Пикчу будут вновь открыты для местных и иностранных туристов.
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