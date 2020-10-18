В пустыне Перу обнаружили гигантский рисунок кота, сделанный 2000 лет назад: фото
Все похожие изображения на плато Наска были сделаны с 200 по 700 год нашей эры, этот рисунок – более древний
На пустынном плато Наска в Перу нашли новый геоглиф – изображение кота длиной около 37 метров, созданное около 2000 лет назад. Об этом сообщает BBC.
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Кот оставался незамеченным, пока недавно не был составлен план новой тропы, ведущей к смотровой площадке.
Фигура была едва видна и могла исчезнуть, потому что расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии. Сейчас геоглиф очищен и законсервирован.
Джонни Исла, главный археолог Перу по геоглифам Наски, сказал, что кот появился раньше, чем культура Наска, которая создала большинство фигур в период с 200 по 700 год нашей эры. По его словам, кошка – из эпохи позднего Паракаса (500 г. до н.э. – 200 г. н.э.).
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