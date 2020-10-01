В Испании нашли свидетельства жестокой резни в одном из древних поселений – фото

По версии ученых, нападавшие убили почти всех жителей древнего города, чтобы занять его для собственных нужд

В Испании в долине реки Эбро археологи обнаружили остатки древнего города Ла-Хойя предположительно железного века (IX-I век до н.э.), а также останки его обитателей, которые вероятно погибили в результате массовой резни, пишет журнал Antiquiti.

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На месте раскопок ученые обнаружили разграбленное поселение со следами жестокой резни, которую устроили нападавшие. По отдельным признакам археологи предположили, что Ла-Хойя в свое время был процветающим городом с большими зданиями и надежными оборонительными сооружениями. Но позже он был стерт с лица земли.

Исследования показали, что жители поселения стали жертвами спланированного и беспощадного насилия. По словам ученых, скорее всего это было внезапное нападение, от которого в первую очередь пострадали женщины и дети, а его целью было захватить город как стратегический пункт наблюдения.

Исследователи изучили уже 13 найденных скелетов: например, один из погибших получил множественные травмы лба, другого зарезали ножом, а одной из женщин отрубили руки. Кроме того, многие погибли в результата пожара, из чего можно сделать вывод, что целью нападавших было полное опустошение города, отмечают ученые.

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Дарья Мостовая

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