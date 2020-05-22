ООН нашла останки одного из организаторов геноцида в Руанде: убил 10 миротворцев

Черепа, выставленные в церкви Нтарама, где 15 апреля 1994 года погибло более 5000 человек. Теперь она служит памятником геноциду в Руанде (Фото - ЕРА - Stephen Morrison)

В Конго обнаружены останки Огюстена Бизимана, которого подозревают в организации геноцида народа тутси в Руанде в 1994 году. Об этом заявили в Канцелярии прокурора ООН, сообщает Reuters.

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Огюстена Бизимана подозревали в совершении 13 преступлений, среди которых убийство премьер-министра Руанды Агате Увилингиймана, 10 бельгийских миротворцев ООН, а также массовые убийства представителей тутси в пяти регионах страны. Его останки опознали с помощью анализа ДНК.

Справка. Геноцид в Руанде, или геноцид против тутси, - массовое убийство руандийских тутси местными хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Был осуществлен по приказу правительства хуту. По разным оценкам, погибло от 500 000 до 1 млн человек, общее число жертв составило около 20% населения Руанды. Геноцид осуществлялся непосредственно армией, жандармерией и провластными группировками. Происходил в контексте войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси. Прекратился после того, как войска РПФ заняли столицу Руанды Кигали.

В апреле 2019 года во Франции создали специальную комиссию, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.

17 мая 2020 года в о Франции арестовали Фелисьен Кабуга, одного из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Его искали 26 лет, а теперь отправят на суд в Гаагу.