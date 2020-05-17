Во Франции арестован один из организаторов геноцида в Руанде

Дом в пригороде Парижа, где скрывался Фелисьен Кабуга (Фото - Christophe Petit Tesson, EPA)

Во Франции арестован Фелисьен Кабуга, один из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на французское Министерство юстиции.

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Кабуга был задержан в результате спецоперации полиции рано утром в субботу, 16 мая, в пригороде Парижа, где он жил по поддельным документам.

Международный трибунал по Руанде обвиняет 84-летнего Кабугу в геноциде и преступлениях против человечности. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси.

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Кабуга, принадлежащий к этнической группе хуту, основал и спонсировал Свободное радио и телевидение тысячи холмов, которое активно призывало людей к поиску и уничтожению тутси. Много лет считалось, что Кабуга живет в Кении под защитой местных влиятельных политиков.

США объявили награду в $5 млн за информацию, которая привела бы к аресту Кабуги.

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Справка. Геноцид в Руанде, или геноцид против тутси, - массовое убийство руандийских тутси местными хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Был осуществлен по приказу правительства хуту. По разным оценкам, погибло от 500 000 до 1 млн человек, общее число жертв составило около 20% населения Руанды. Геноцид осуществлялся непосредственно армией, жандармерией и провластными группировками. Происходил в контексте войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси. Прекратился после того, как войска РПФ заняли столицу Руанды Кигали.

В апреле 2019 года во Франции создали специальную комиссию, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.