Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Франции арестован один из организаторов геноцида в Руанде

Во Франции арестован один из организаторов геноцида в Руанде - Фото
Дом в пригороде Парижа, где скрывался Фелисьен Кабуга (Фото - Christophe Petit Tesson, EPA)
17.05.2020, 15:39

Фелисьен Кабуга, владелец и спонсор Радио тысячи холмов, которое в 1994 году призывало к геноциду народа тутси в Руанде, арестован в пригороде Парижа

Во Франции арестован Фелисьен Кабуга, один из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на французское Министерство юстиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кабуга был задержан в результате спецоперации полиции рано утром в субботу, 16 мая, в пригороде Парижа, где он жил по поддельным документам.

Международный трибунал по Руанде обвиняет 84-летнего Кабугу в геноциде и преступлениях против человечности. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Кабуга, принадлежащий к этнической группе хуту, основал и спонсировал Свободное радио и телевидение тысячи холмов, которое активно призывало людей к поиску и уничтожению тутси. Много лет считалось, что Кабуга живет в Кении под защитой местных влиятельных политиков.

США объявили награду в $5 млн за информацию, которая привела бы к аресту Кабуги.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте


Справка. Геноцид в Руанде, или геноцид против тутси, - массовое убийство руандийских тутси местными хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Был осуществлен по приказу правительства хуту. По разным оценкам, погибло от 500 000 до 1 млн человек, общее число жертв составило около 20% населения Руанды. Геноцид осуществлялся непосредственно армией, жандармерией и провластными группировками. Происходил в контексте войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси. Прекратился после того, как войска РПФ заняли столицу Руанды Кигали.
  • В апреле 2019 года во Франции создали специальную комиссию, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
геноцид Руанда
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 