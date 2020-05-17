Во Франции арестован один из организаторов геноцида в Руанде

Во Франции арестован Фелисьен Кабуга, один из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на французское Министерство юстиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кабуга был задержан в результате спецоперации полиции рано утром в субботу, 16 мая, в пригороде Парижа, где он жил по поддельным документам.
Международный трибунал по Руанде обвиняет 84-летнего Кабугу в геноциде и преступлениях против человечности. Предполагается, что он был одним из главных спонсоров уничтожения в 1994 году в Руанде около 800 000 человек из народа тутси.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Кабуга, принадлежащий к этнической группе хуту, основал и спонсировал Свободное радио и телевидение тысячи холмов, которое активно призывало людей к поиску и уничтожению тутси. Много лет считалось, что Кабуга живет в Кении под защитой местных влиятельных политиков.
США объявили награду в $5 млн за информацию, которая привела бы к аресту Кабуги.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте